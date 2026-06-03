Πεκίνο: Προωθεί ένα νέο κανονισμό για τις κινεζικές επενδύσεις στο εξωτερικό

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ υπέγραψε μία απόφαση του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας για την κατάρτιση ενός νέου κανονισμού για τις εξερχόμενες επενδύσεις που θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιουλίου 2026.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ υπέγραψε μία απόφαση του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας για την κατάρτιση ενός νέου κανονισμού για τις εξερχόμενες επενδύσεις που θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιουλίου 2026.

Ο νέος κανονισμός έχει στόχο την προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας, αλλά και την υψηλής ποιότητας ανάπτυξη των εξωτερικών επενδύσεών της, την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των επενδυτών και των επενδύσεών τους στο εξωτερικό, όπως και τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας, αλλά και των αναπτυξιακών συμφερόντων της Κίνας.

Ο ίδιος κανονισμός αποτελείται από 34 άρθρα, με έμφαση στις προσπάθειες προληπτικής ευθυγράμμισης με τα διεθνή ποιοτικά, οικονομικά κι εμπορικά πρότυπα, με την προώθηση της ποιοτικής συνεργασίας μέσω της διεθνούς εμπορικής και οικονομικής πρωτοβουλίας Μία Ζώνη Ένας Δρόμος που προωθεί το Πεκίνο, αλλά και της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στις αλυσίδες εφοδιασμού και βιομηχανικής παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ