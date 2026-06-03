Την επιδότηση λιπασμάτων… «σβήνει» ο CBAM

Ο CBAM λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας «περιβαλλοντικός δασμός» στις εισαγωγές από τρίτες χώρες που δεν εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια μείωσης ρύπων. Η εφαρμογή του σε κρίσιμες αγροτικές εισροές, προκαλεί αλυσιδωτές ανατιμήσεις στην αγορά.

Η ευρωπαϊκή και διεθνής αγροτική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή δομική αντίφαση. Από τη μία πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει μέτρα ανακούφισης. Τον Ιανουάριο του 2026 υιοθέτησε εννέα συμπληρωματικά μέτρα απλούστευσης της ΚΑΠ, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση έως και 215 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τους αγρότες, ποσό που προστίθεται στο μεγαλύτερο πακέτο Omnibus III, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ για τους αγρότες και 210 εκατ. για τις εθνικές διοικήσεις.

Από την άλλη, η παράλληλη επιβολή αυστηρών πράσινων κανονισμών και οριζόντιων φορολογικών εργαλείων, όπως ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), έρχεται να εξανεμίσει αυτά τα οφέλη, αυξάνοντας το κόστος των απαραίτητων εισροών.

Ο CBAM λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας «περιβαλλοντικός δασμός» στις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες που δεν εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια μείωσης ρύπων. Η εφαρμογή του σε κρίσιμες αγροτικές εισροές, όπως τα χημικά λιπάσματα, η παραγωγή των οποίων εκπέμπει υψηλούς ρύπους, προκαλεί αλυσιδωτές ανατιμήσεις στην αγορά. Αυτό αυξάνει κατακόρυφα το κόστος παραγωγής για τον αγρότη, ο οποίος καλείται να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον με εξαιρετικά συμπιεσμένα περιθώρια κέρδους.

Τα μεγέθη επιβεβαιώνουν την πίεση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Απρίλιο του 2026 οι τιμές των αζωτούχων λιπασμάτων ήταν 71% υψηλότερες από τον μέσο όρο του 2024, ενώ η Ένωση εισάγει περίπου το 30% των λιπασμάτων της και παραμένει εκτεθειμένη στις εξωτερικές διαταραχές. Η επιβάρυνση φτάνει ως το χωράφι με μετρήσιμο τρόπο.

Εδώ αναδεικνύεται η πραγματική αντίφαση, και είναι ταμειακή. Η Ένωση προσφέρει με το ένα χέρι ανακούφιση που αθροιστικά κινείται γύρω στα 460 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 400 εκατ. στοχευμένης στήριξης που συζητήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της 26ης Μαΐου και άλλα 60 εκατ. από τη μονοετή αναστολή δασμών σε ουρία και αμμωνία. Με το άλλο χέρι διατηρεί ενεργό έναν μηχανισμό που σύμφωνα με εκτίμηση της Ιρλανδικής Ένωσης Αγροτών, υπολογίζεται ότι επιβαρύνει τους Ευρωπαίους αγρότες με σχεδόν 900 εκατ. ευρώ μέσα στο 2026, ποσό σχεδόν διπλάσιο της ίδιας της ανακούφισης.

Αυτή η ασυμμετρία μεταξύ περιβαλλοντικών στόχων και οικονομικής πραγματικότητας αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη παγκόσμια κρίση κόστους στον πρωτογενή τομέα. Σύμφωνα με την έκθεση (State of the American Farmer - Ιανουάριος 2026), οι παραγωγοί στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων γενεών λόγω της ανόδου του κόστους εισροών και της πτώσης των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, η οποία αγγίζει έως και το 58% από το 2022. Η οικονομική αυτή πίεση οδήγησε ήδη σε ετήσια αύξηση των αγροτικών πτωχεύσεων κατά περίπου 60%!

Η θρυαλλίδα για τις πρόσφατες κοινωνικές εκρήξεις υπήρξε η προώθηση της ελεύθερης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Mercosur, που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2024 και εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Μαΐου 2026. Στις 8 Ιανουαρίου 2026, Γάλλοι αγρότες οδήγησαν περίπου 100 τρακτέρ προς την Εθνοσυνέλευση στο Παρίσι, ενώ στην Ελλάδα οι παραγωγοί προχώρησαν σε 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών σε όλη τη χώρα, με τον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης, κλειστό σε αρκετά σημεία, αντιδρώντας στο δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής.

Η αντίφαση είναι προφανής

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί υποχρεούνται να επωμιστούν το βάρος της πράσινης συμμόρφωσης και του CBAM, ενώ οι αγορές ανοίγουν για εισαγωγές από χώρες χωρίς αντίστοιχους περιορισμούς.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο λογιστικό, αλλά στρατηγικό. Όταν η ευρωπαϊκή γεωργία επιβαρύνεται με ακριβότερες εισροές σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, περιορίζεται η δυνατότητα των εκμεταλλεύσεων να επενδύσουν, να εκσυγχρονιστούν και να διατηρήσουν σταθερή παραγωγή. Έτσι, η πίεση δεν μεταφέρεται μόνο στο φετινό κόστος, αλλά και στη μελλοντική ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα, ο οποίος καλείται να παραμείνει παραγωγικός, πράσινος και ανταγωνιστικός ταυτόχρονα.

Η χάραξη αγροτικής πολιτικής απαιτεί οικονομικό ορθολογισμό και κανονιστική συνέπεια. Αν οι νομοθέτες δεν διασφαλίσουν τη σταθερότητα και την προστασία του κλάδου, η επισιτιστική ασφάλεια και η συμβολή του πρωτογενούς τομέα στο εθνικό ΑΕΠ, θα τεθούν σε άμεσο κίνδυνο. Η επιδότηση των λιπασμάτων και της παραγωγής δεν μπορεί να εξανεμίζεται από τις επιβαρύνσεις των ίδιων των ευρωπαϊκών μηχανισμών.