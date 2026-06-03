Αχτσιόγλου: «Αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά γιατί ο δρόμος ήταν αδιέξοδος»

Όπως εξήγησε η ίδια, η κοινοβουλευτική της παρουσία δεν την εξέφραζε πλέον, εφόσον δεν υπήρχε ένας φορέας μέσα στον οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί.

Για αυτοτελή απόφαση και θέμα αρχής και συνείδησης έκανε λόγο η Έφη Αχτσιόγλου, αναφερόμενη στην απόφασή της να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά και να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα, ξεκαθαρίζοντας πως η κίνηση αυτή δεν σχετίζεται με την έλευση του κόμματος Τσίπρα, ενώ αποκάλυψε πως με τον πρώην πρωθυπουργό δεν έχει υπάρξει επικοινωνία από το 2023.

Όπως εξήγησε η ίδια, μιλώντας στο Mega, η κοινοβουλευτική της παρουσία δεν την εξέφραζε πλέον, εφόσον δεν υπήρχε ένας φορέας μέσα στον οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί. «Από τη στιγμή μάλλον που συζητούσαμε το ενδεχόμενο αποχώρησης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, προσωπικά σκεφτόμουν ότι με τη διαδρομή την πολιτική που έχω και με την πολιτική ευθύνη που έχω, θα έπρεπε μάλλον να καταλήξω και στην παράδοση της βουλευτικής έδρας. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν θα υπήρχε ένα πλαίσιο, ένας φορέας μέσα στον οποίο θα μπορώ να λειτουργώ στη Βουλή, θεώρησα ότι η κοινοβουλευτική μου παρουσία δεν θα με εξέφραζε πια. Τούτο δεν αναιρεί ότι σέβομαι τους υπόλοιπους συντρόφους, οι οποίοι σκέφτηκαν ή θεωρούν ότι αξίζει να παραμείνουν στη Βουλή και να συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη τους στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές», είπε.

«Η αποχώρησή μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής, όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα, είναι αυτοτελής. Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μία πολιτική ταυτότητα παρά στο να υπάρξει αλλαγή πολιτικής, δηλαδή, να υπάρξει αλλαγή κυβερνητική εννοώ. Να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών, να αλλάξουν αυτά που ζουν».

«Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρξει τέτοιος πόλος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη Δεξιά προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής. Για μένα εκεί είναι και η ουσία της πολιτικής. Μπορούν να αλλάξουν οι ζωές των ανθρώπων σήμερα; Μπορείς να εφαρμόσεις μια πολιτική που θα αλλάξει την καθημερινότητα των εργαζομένων, το επίπεδο των μισθών, τη φορολογία που είναι άδικη για πάρα πολλούς;».

«Δεν ξεκίνησε έτσι η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά ξεκίνησε ακριβώς για να αποτελέσει αυτόν τον πόλο. Ξεκίνησε για να μπορέσει να συσπειρώσει δυνάμεις. Θυμάστε, για καιρό μιλούσαμε για την ανάγκη ενός λαϊκού μετώπου. Ξεκίνησε για να συσπειρώσει δυνάμεις. Σίγουρα ξεκίνησε και για να μπορέσει να δώσει ένα σπίτι, αν θέλετε, τότε, με τα εκφυλιστικά φαινόμενα που συνέβαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ και το επίπεδο της αξιοπρέπειας πια, που είχε χαθεί σε εκείνο τον χώρο».

«Δεν παραιτούμαι από την ενεργό πολιτική»

Η Έφη Αχτσιόγλου δήλωσε ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική, αλλά θα συνεχίσει να μάχεται ως «απλός πολίτης» για την πολιτική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στη συνέχεια σημείωσε πως η απόφασή της δεν σχετίζεται με την έλευση του κόμματος Τσίπρα, ενώ αποκάλυψε πως με τον πρώην πρωθυπουργό δεν έχει υπάρξει επικοινωνία από το 2023.

«Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα, με ακριβώς αυτή την επιδίωξη. Είπε να έχουμε έναν πόλο, αντιπαραθετικό προγραμματικά στη Νέα Δημοκρατία, στους μισθούς, στα εργασιακά, στην ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά, στο κράτος δικαίου με αυτά που ζούμε και να είναι αυτός πλειοψηφικός. Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα διακυβέρνησης, μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά. Άρα ως προς την επιδίωξη, νομίζω ότι αυτό εκφράζεται από το σήμερα ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε και στην πορεία όμως».

«Υπάρχουν διεργασίες στο χώρο. Είναι θετικό ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάπως κίνησε τα πράγματα. Στο χώρο της κεντροαριστεράς, τώρα υπάρχει μια δυναμική, κινούνται πράγματα, συσπειρώνονται δυνάμεις. Συζητήσαμε στο εσωτερικό μας πάρα πολύ, θα έλεγα ότι μάλλον καθυστέρησε η απόφασή μας. Άπαξ και παίρνουμε την απόφαση να φύγουμε, για μένα, το να διατηρήσω τη βουλευτική μου έδρα δεν μου φαινόταν σωστό. Θέμα συνείδησης, με βάση τη δικιά μου διαδρομή».

Αναλυτικότερα, για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε: «Ένας πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός, επανέρχεται στο προσκήνιο, αντικειμενικά έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Θέτει μία ατζέντα στο προσκήνιο, που δείχνει τη δυνατότητα να συσπειρώσει πολίτες. Καταρχήν το κόμμα απευθύνεται στους πολίτες, δεν απευθύνεται στους νυν βουλευτές ή στις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις».

«Όταν ιδρύεις ένα κόμμα, καταρχήν στους πολίτες απευθύνεσαι. Και λες, αυτά θέλω να κάνω, μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί; Υπάρχει ένας δεσμός εμπιστοσύνης να κάνουμε τρία τέσσερα πράγματα για το κοινωνικό κράτος, για το κράτος δικαίου, για τη δημοκρατία, και από εκεί και πέρα, μπορούν να συσπειρωθούν και ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις και ευρύτερα πολιτικά πρόσωπα».

«Αναγκαίο να μην υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη»

«Εμείς συνολικά, και ως ρεύμα αν θέλετε, ανεξάρτητα από τη δική μου απόφαση να φύγω από τη Βουλή, είμαστε ανοιχτοί στο να δουλέψουμε για να υπάρξει αυτός ο πόλος. Θεωρούμε αναγκαίο το να μην υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αυτό θέλουν 8 στους 10 πολίτες σήμερα, και νομίζω δικαίως το θέλουν. Και από δική μου πλευρά θέλω να δουλέψω προς αυτή την κατεύθυνση. Ως απλός πολίτης πια».

«Είμαι ανοιχτή να εργαστώ πολιτικά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, από την αριστερή σκοπιά. Το αν θα υπάρξει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό μένει να φανεί. Νομίζω ότι το προσκλητήριο πρέπει να απευθυνθεί σε όλες τις ενεργές δυνάμεις που ασπάζονται τις αρχές. Θεωρώ κι εγώ αναγκαία τη συσπείρωση δυνάμεων. Δεν είμαστε σε φάση που οι αποκλεισμοί προσφέρουν κάτι».

«Η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ δεν του βγαίνει σε καλό»

Η Έφη Αχτσιόγλου άσκησε κριτική και στο ΠΑΣΟΚ για την αυτόνομη πορεία του, την άρνησή του σε συνεργασίες με την αριστερά και την έλλειψη σαφών διαχωριστικών γραμμών με τη Νέα Δημοκρατία, δημιουργώντας σύγχυση στους πολίτες.

«Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε μια αυτόνομη πορεία. Νομίζω ότι δεν του βγαίνει σε καλό αυτή η στάση του. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να αρνείται τις συνεργασίες ιδίως με την αριστερά, όλο το προηγούμενο διάστημα, σε σειρά προσκλήσεων που γίνονταν και από τον ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι δίκαιη και από τη Νέα Αριστερά. Δεν νομίζω ότι ήταν σωστός ο δρόμος αυτός, και φαίνεται το αδιέξοδο σήμερα».

«Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μην έχει καθαρές διαχωριστικές γραμμές με τη Νέα Δημοκρατία σε μείζονα ζητήματα, είτε αυτό αφορά την παιδεία, είτε αφορά τα εξοπλιστικά, είτε αφορά την εξωτερική πολιτική. Αυτό δημιουργεί μια σύγχυση στον κόσμο».

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσα στη Βουλή, προγραμματικά, δεν έχει υψώσει μέτωπο σε όλα τα ζητήματα. Μέσα στο κόμμα του υπάρχουν πολλές διαφορετικές φωνές. Και έχουν κι ένα παρελθόν συνεργασιών με τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα σε πολύ δύσκολες στιγμές για τον τόπο, όπως ήταν η συγκυβέρνηση του 2012. Άρα, θεωρώ ότι αυτό δημιουργεί μια αμφιβολία, και νομίζω εύλογη αμφιβολία. Και όσο προχωράμε και έχει απορρίψει για μεγάλο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε συνεργασία με την Αριστερά, νομίζω ότι δεν πείθει ότι το ενδιαφέρει να υπάρξει ένας τέτοιος πόλος».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ & την Μαρία Καρυστιανού

«Είναι σε μια δύσκολη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ και τις αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες. Διότι το κεντρικό πρόσωπο το οποίο ηγήθηκε της κυβερνώσας Αριστεράς, τότε με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή έχει διαμορφώσει ένα νέο κόμμα. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που θα ήθελε να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, πλην όμως θα ήθελε κάπως να διατηρηθεί το κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέρει να κάνει συνεργασίες με κόμματα, και με διαμορφωμένες δομές».

«Η κα Καρυστιάνου, νομίζω ότι με τον τρόπο που τοποθετείται, μάλλον τοποθετείται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Και από τις θέσεις που εξέφρασε προηγούμενα, πριν την ανακοίνωση του κόμματός της. Το ζήτημα των αμβλώσεων ήταν κομβικό για ένα πολύ μεγάλο μέρος του προοδευτικού χώρου και δημιούργησε αρνητικές εντυπώσεις σε πολύ προοδευτικό κόσμο. Νομίζω ότι δεν μπορούν να ανοίγουν τέτοιες συζητήσεις στην Ελλάδα σήμερα. Και σε άλλα ζητήματα όμως, ιδίως εξωτερικής πολιτικής, φαίνεται ότι τοποθετείται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει στο να υπάρξει ουσιαστική πολιτική αλλαγή κυβερνητική αλλαγή, με τον τρόπο που την περιέγραψα πριν».

Τέλος, η Έφη Αχτσιόγλου άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, αναφερόμενη στην τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως «το κρίσιμο εδώ είναι, κατά τη γνώμη μου, η απάντηση να έρθει από μία δυναμική, αριστερή, προοδευτική φωνή, από έναν αριστερό αντιπολιτευτικό πόλο, που θα έχει δυνατότητες διακυβέρνησης, για να αλλάξει η καθημερινότητα τελικά, γιατί εκεί είναι η ουσία».