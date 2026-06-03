Bitcoin: Υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο έπεσε στα 65.385 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 2,3%, «βουτιά» που καταγράφηκε μετά τα εντυπωσιακά ρεκόρ στην Wall Street.

Το Bitcoin υποχώρησε την Τετάρτη στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που καταγράφουν σημαντική δυναμική, ενώ φαίνεται να προτιμούν τα stablecoins, δηλαδή τα ψηφιακά νομίσματα που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο υποχώρησε στα 65.385 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 2,3%, «βουτιά» που καταγράφηκε μετά τα εντυπωσιακά ρεκόρ που κατέγραψαν S&P 500 και Nasdaq 100 χθες στην Wall Street, ενώ την ίδια στιγμή ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία σημείωσε νέο ρεκόρ σήμερα Τετάρτη.

«Το ευρύτερο ζήτημα είναι η περιστροφή ρευστότητας», σύμφωνα με το γραφείο συναλλαγών της QCP, τονίζοντας πως καθώς οι μετοχές συνεχίζουν να υπεραποδίδουν, οι επενδυτές, παραδοσιακοί και μη, φαίνεται πως επιλέγουν το πιο ισχυρό τους αφήγημα σε σύγκριση με τα κρυπτονομίσματα.

Την ίδια ώρα, στο στόχαστρό τους είναι και οι επενδυτικές ευκαιρίες που εμφανίζονται στην ιδιωτική αγορά και σε μεγάλες δημόσιες εγγραφές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πολυαναμενόμενες IPOs εταιρειών όπως η SpaceX, η OpenAI και η Anthropic, που θεωρούνται από τα σημαντικότερα επενδυτικά γεγονότα της χρονιάς και προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον από θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Οι αναλυτές παρακολουθούν πλέον στενά τα τεχνικά επίπεδα στήριξης του Bitcoin, με τον Τζόναθαν Κρίνσκι της BTIG, να εκτιμά ότι η περιοχή των 65.000 δολαρίων αποτελεί «το τελευταίο ισχυρό οχυρό στήριξης» πριν συνεχιστεί η πτώση προς το ψυχολογικό όριο των 60.000 δολαρίων, η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ πιο απότομη.