Η μετοχή της CrediaBank εισάγεται στους δείκτες STOXX

Η αναθεώρηση των δεικτών STOXX έφερε αλλαγές για δύο ελληνικές εισηγμένες, με την Credia Bank να εντάσσεται και την Ελλάκτωρ να διαγράφεται από σειρά διεθνών δεικτών.

Η αναθεώρηση των δεικτών STOXX έφερε αλλαγές για δύο ελληνικές εισηγμένες, με την Credia Bank να εντάσσεται και την Ελλάκτωρ να διαγράφεται από σειρά διεθνών δεικτών.

Όπως αναφέρει η Eurobank Equities, για την Credia Bank, η αναθεώρηση προβλέπει την προσθήκη στους δείκτες STOXX Greece, STOXX Developed and Emerging Markets, STOXX Emerging Markets, STOXX Eastern Europe, STOXX Balkan, STOXX All Europe και STOXX Global Total Market.

Αντίστοιχα, η Ελλάκτωρ διαγράφεται από τους ίδιους δείκτες, δηλαδή τους STOXX Greece, STOXX Developed and Emerging Markets, STOXX Emerging Markets, STOXX Eastern Europe, STOXX Balkan, STOXX All Europe και STOXX Global Total Market.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ενώ οι σχετικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων από τα παθητικά κεφάλαια που παρακολουθούν τους συγκεκριμένους δείκτες αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 19 Ιουνίου.