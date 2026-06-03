ΙΟΒΕ: Βελτιωμένο οικονομικό κλίμα τον Μάιο με ώθηση από την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύεται τον Μάιο, καθώς διαμορφώνεται στις 107,5 μονάδες, από 105,8 μονάδες τον Απρίλιο.

Στις 107,5 μονάδες ενισχύθηκε τον Μάιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, έναντι 105,8 μονάδων τον Απρίλιο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται στη βελτίωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία και στις Κατασκευές, καθώς και στην ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ενώ στους υπόλοιπους τομείς καταγράφηκαν ήπιες πτωτικές τάσεις.

Στις Κατασκευές, διατηρείται η ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών, ενώ στο Λιανικό εμπόριο υπάρχει οριακή επιδείνωση, κυρίως λόγω των απαισιόδοξων εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις. Στις Υπηρεσίες καταγράφεται μικρή εξασθένιση, λόγω των απαισιόδοξων προβλέψεων της βραχυπρόθεσμης εξέλιξης της ζήτησης. Στη Βιομηχανία, οι προσδοκίες για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες καταγράφουν σημαντική ενίσχυση.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, αν και παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνουν ήπια πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ ενισχύεται σημαντικά η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές, καθώς και η πρόθεση για αποταμίευση.

Οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν, και ενδεχομένως εντείνονται, όπως αποτυπώνεται στην πορεία των σχετικών δεικτών Τιμών Καταναλωτή, με κρίσιμη παράμετρο τη συνέχιση της αβεβαιότητας για την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα επηρεάζεται ήπια θετικά από τον εισερχόμενο Τουρισμό, o οποίος στις αρχές του έτους οδήγησε σε αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων από το εξωτερικό. Πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας ενδέχεται να επηρεάσει το οικονομικό κλίμα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά το επόμενο διάστημα.

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