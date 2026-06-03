Ιαπωνία: Εγκρίνει συμπληρωματικό προϋπολογισμό 19 δισ. δολ. λόγω Ιράν

Η ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ύψους 19 δισ. δολ., για να υποστηριχτούν τα νοικοκυριά λόγω της απογείωσης του κόστους ζωής.

Η ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να υποστηριχτούν τα νοικοκυριά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με την απογείωση του κόστους ζωής εξαιτίας του πολέμου που εξαπολύθηκε την 28η Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Η κατάρτιση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού «αποφασίστηκε» κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου το οποίο συγκλήθηκε νωρίτερα σήμερα, ανέφερε το γραφείο της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι στον ιστότοπό του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κίχαρα επιβεβαίωσε στον Τύπο, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών, ότι η κυβέρνηση ενέκρινε επιπλέον δαπάνες συνολικά 3,113 τρισεκατομμυρίων γεν (16,7 δισεκ. ευρώ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ