Πτωτικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στον απόηχο των δασμών Τραμπ

Απώλειες καταγράφει ο Stoxx 600 και τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης την Τετάρτη, καθώς η αγωνία διατηρείται στο κεφάλαιο της Μέσης Ανατολής.

Τελευταία ενημέρωση: 13:12

Απώλειες καταγράφει ο Stoxx 600 και τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης την Τετάρτη, καθώς η αγωνία διατηρείται στο κεφάλαιο της Μέσης Ανατολής, με τις ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζουν να δοκιμάζουν τα όριά αντοχής τους, χωρίς να ξεδιαλύνεται η κατάσταση όσο αφορά τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 0,46% στις 622,55 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 διολισθαίνει 0,41% στις 6.083 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει απώλειες 0,89% στις 24.892 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 πέφτει 0,21% στις 8.192 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχωρεί 0,21% στις 10.349 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει πτώση 0,25% στις 50.450 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 διαπραγματεύεται στο +0,57% στις 18.372 μονάδες.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν καθώς ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι απέτρεψε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και άλλους περιφερειακούς στόχους, με αποτέλεσμα οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent να αυξηθούν κατά 2%.

Ωστόσο, τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται, κράτησαν τις απώλειες υπό έλεγχο.

Στο ήδη ρευστό πεδίο του πολέμου στο Ιράν, ήρθε να προστεθεί και η είδηση πως η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την επιβολή πρόσθετων δασμών τουλάχιστον 10% στις εισαγωγές από 60 οικονομίες, καθώς έκρινε ότι απέτυχαν να περιορίσουν το περιορίσουν το εμπόριο προϊόντων που συνδέονται με την καταναγκαστική εργασία, κατά πολλούς ένα νέο πρόσχημα καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να αναδιαμορφώσει τους σαρωτικούς δασμούς που κατέρριψε τον Φεβρουάριο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Ο συντελεστής 10% θα ισχύει για εισαγωγές από τον Καναδά, το Μεξικό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ταϊβάν και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων χωρών, σύμφωνα με δήλωση του Γραφείου του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ. Προϊόντα από άλλες μεγάλες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Βραζιλίας και της Ελβετίας, θα υπόκεινται σε δασμό 12,5%.

Στο ταμπλό η μετοχή της Inditex, ιδιοκτήτρια της Zara, ενισχύεται σχεδόν 5%, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ανακοίνωσε την Τετάρτη.

Οι πωλήσεις του ισπανικού ομίλου λιανικής αυξήθηκαν κατά 5,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 8,7 δισ. ευρώ, πιάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 5,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,38 δισ. ευρώ, συμβαδίζοντας επίσης με τις εκτιμήσεις.

Ρεκόρ για τον Nikkei 225 στην Ασία

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να φτάνει σε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να μην επηρεάζονται από την αβεβαιότητα που παραμένει γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν.

Αναλυτικότερα, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 2,50% κλείνοντας στις 68.402,13 μονάδες, ενώ ο Topix ανέβηκε 1,83% στις 3.996,20 μονάδες.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε 0,49% στις 4.938,81 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχωρεί 1,5% την τελευταία ώρα των συναλλαγών.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 0,70% στις 8.785,70 μονάδες, στον απόηχο της αύξησης του ΑΕΠ κατά 2,5% σε ετήσια βάση για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των οικονομολόγων για 2,6%.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.