«Τρέχει» η ανάπτυξη των Foot Locker - Τα νέα καταστήματα

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η επέκταση του γνωστού brand αθλητικών ειδών του ομίλου Fourlis. Πού άνοιξαν νέα καταστήματα και ποια τα πρωτοποριακά concept.

Πατάνε «γκάζι» οι επενδύσεις του ομίλου Fourlis στην αγορά των αθλητικών ειδών, καθώς αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του σε έναν άκρως δυναμικό και γεμάτο προοπτικές κλάδο.

Στόχος είναι, δε, η συμπληρωματική ανάπτυξη τόσο των καταστημάτων Intersport, όσο και του project που αφορά στη συμφωνία με τη Foot Locker.

Αυξάνονται τα καταστήματα Foot Locker στην Ελλάδα

Ο όμιλος Fourlis προχωρά με σταθερά βήματα στην επέκταση του δικτύου Foot Locker, εγκαινιάζοντας νέα καταστήματα σε στρατηγικές τοποθεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια.

Όπως ανέφερε πριν από μερικά 24ωρα η διοίκηση του ομίλου στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών για τη χρήση 2025, η αλυσίδα Foot Locker διαθέτει σήμερα 13 καταστήματα συνολικά σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, καθώς και τις αντίστοιχες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το αναπτυξιακό πλάνο για το 2026 προβλέπει το άνοιγμα μέχρι και 12 νέων καταστημάτων Foot Locker.

Foot Locker: Στην Ερμού το δεύτερο κατάστημα Reimagined Evolution στην Ελλάδα

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό πριν από μερικές ώρες, η Foot Locker εγκαινιάζει τη νέα της παρουσία στην οδό Ερμού, στο πιο εμβληματικό εμπορικό σημείο της Αθήνας, με το δεύτερο κατάστημα Reimagined Evolution στην Ελλάδα.

Το κατάστημα στην Ερμού είναι το δεύτερο κατάστημα Reimagined Evolution στην Ελλάδα. Το πρώτο άνοιξε στο Χαλάνδρι στις 27 Νοεμβρίου 2025.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πού άνοιξαν νέα καταστήματα Pepco

Μετά το πρώτο αντίστοιχο concept στο Χαλάνδρι, το νέο κατάστημα στην οδό Ερμού 19, σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη του brand στη χώρα μας, ενώ η επιλογή της Ερμού, ως τοποθεσία, αποτελεί στρατηγική κίνηση. Βασισμένο στο διεθνές concept Reimagined Evolution, το νέο κατάστημα δίνει έμφαση σε μία ολιστική εμπειρία για τον κάθε επισκέπτη.

Επιπλέον, στο κατάστημα της Foot Locker παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη το Home Court, ο νέος ειδικά διαμορφωμένος χώρος αφιερωμένος στο μπάσκετ και το street culture. Πρόκειται για μια προσθήκη που ενισχύει ουσιαστικά τη συνολική εμπειρία του ανανεωμένου καταστήματος και αναδεικνύει τη δυναμική εξέλιξη του συγκεκριμένου concept σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στον χώρο αυτό, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν υπογεγραμμένα μοντέλα παπουτσιών από αθλητές όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Άντονι Έντουαρντς και ο Τζα Μοράντ.

Το deal με τη Foot Locker

Ήταν Αύγουστος του 2024 όταν ο όμιλος Fourlis ανακοίνωσε την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Foot Locker σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και τη σύναψη συμφωνιών αδειοδότησης (licensing agreements) για την επέκταση του δικτύου της Foot Locker στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και δη σε Βουλγαρία, Κύπρο, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Με την υπογραφή της Intersport η πρώτη μπουτίκ της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου

Ο όμιλος Fourlis στοχεύει στη λειτουργία περισσότερων από 100 καταστημάτων στις οκτώ χώρες, παράλληλα με το άνοιγμα οκτώ ηλεκτρονικών καταστημάτων, σε ορίζοντα επταετίας, με τα 30 εξ αυτών να αφορούν στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο στόχος που τίθεται σε ορίζοντα δεκαετίας, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο των 100 και πλέον καταστημάτων Foot Locker, αφορά σε κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατ. ευρώ.

Η συνολική, δε, επένδυση για τον όμιλο, από τη νέα συνεργασία στην αγορά των αθλητικών ειδών, δεν αποκλείεται να φτάσει στη δεκαετία τα 80 εκατ. ευρώ.