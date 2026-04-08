Οι στοχευμένες εξαγορές της ΑΒ Βασιλόπουλος

Σε εξαγορές μεμονωμένων καταστημάτων ή τοπικών αλυσίδων σε τουριστικές κυρίως περιοχές στοχεύει τα τελευταία χρόνια η γνωστή αλυσίδα σουπερ μάρκετ. Τι περιλαμβάνει το πλάνο μετασχηματισμού έως το 2028

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος, με την αλυσίδα να δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση του δικτύου καταστημάτων της, στην επέκταση του δικτύου franchise, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υπηρεσιών, καθώς και στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το πλάνο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Κεντρικός πυλώνας του είναι η στοχευμένη επέκταση του δικτύου καταστημάτων της αλυσίδας, είτε με νέα ανοίγματα, είτε με μετατροπή αρκετών εταιρικών μέχρι πρότινος σε καταστήματα που λειτουργούν μέσα από το μοντέλο franchising. Μόνο για το 2026, η στρατηγική ανάπτυξης της θυγατρικής της Ahold Delhaize στην Ελλάδα προβλέπει τη δημιουργία 100 νέων καταστημάτων franchise, με έμφαση σε αστικές και τουριστικές περιοχές.

Με τζίρο οριακά χαμηλότερο των 2 δισ. ευρώ, η ΑΒ Βασιλόπουλος βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, πίσω από τον leader της αγοράς, τον όμιλο Σκλαβενίτης και τη Lidl Ελλάς. Ωστόσο, με τον ανταγωνισμό να εντείνεται στον κλάδο, οι μέχρι στιγμής ισορροπίες αναμένεται να ανατραπούν όταν θα ολοκληρωθεί η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη βορειοελλαδίτικη Δ. Μασούτης, μέσα από μια εταιρική οντότητα που δεν αποκλείεται να φτάσει σε τζίρο τα 2,2 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο οι στοχευμένες και μεμονωμένες εξαγορές

Μπροστά σε αυτό το ευμετάβλητο τοπίο, η ΑΒ Βασιλόπουλος «σκανάρει» κάθε δυνατή ευκαιρία για εξαγορές.

Όπως εξηγούσε το περασμένο καλοκαίρι, μιλώντας στο insider.gr, ο brand president της ΑΒ Βασιλόπουλος Νίκος Λαβίδας, στο ραντάρ της αλυσίδας βρίσκονται οι μεμονωμένες εξαγορές, ήτοι δηλαδή μεμονωμένα καταστήματα, ή μικρές τοπικές αλυσίδες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά.

«Όπου υπάρχει ευκαιρία, την αξιολογούμε», σημείωνε, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως δεν είναι μόνο η ΑΒ Βασιλόπουλος που κάνει κρούση για μια πιθανή εξαγορά, αλλά ακόμη και οι μικροί έρχονται και χτυπάνε την πόρτα της αλυσίδας. Τα δε νέα αποκτήματα περνούν αμέσως στο δίκτυο franchise της αλυσίδας.

Eξαγορές σε Σαντορίνη, Θεσσαλονίκη και Πτολεμαΐδα

Όπως ανακοινώθηκε χθες (https://www.insider.gr/epiheiriseis/405513/i-ab-basilopoylos-exagorazei…), η ΑΒ Βασιλόπουλος διευρύνει την παρουσία της στη Σαντορίνη, προχωρώντας στην εξαγορά τριών νέων καταστημάτων σε κομβικά σημεία του νησιού και δη στο Ημεροβίγλι, στη Μεσαριά και στο Καμάρι.

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα καταστήματα βρίσκονται στο Καμάρι, με χώρο πώλησης 216 τ.μ. και 4 θέσεις στάθμευσης, στο Ημεροβίγλι, με χώρο πώλησης 290 τ.μ. και 10 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης και στη Μεσαριά, με χώρο πώλησης 160 τ.μ.

Τα καταστήματα βρίσκονται ήδη σε φάση ανακαίνισης και αναβάθμισης, με στόχο να τεθούν στη διάθεση του κοινού σταδιακά από τα μέσα Μαΐου έως τα μέσα Ιουνίου.

Η προσθήκη των τριών σημείων έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δίκτυο της εταιρείας σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ενώ η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη διατήρηση θέσεων εργασίας στο νησί, καθώς η εταιρεία ενσωματώνει στο δυναμικό της τους εργαζομένους των τριών καταστημάτων.

Μόλις πριν από δύο μήνες και δη τον περασμένο Φεβρουάριο, η ΑΒ Βασιλόπουλος προχώρησε στην εξαγορά της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Αγορά Ναταλί στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας 12 καταστήματα στο δίκτυο franchise που αναπτύσσει.

Η επένδυση στα σούπερ μάρκετ «Αγορά Ναταλί», με τζίρο 9 εκατ. ευρώ το 2024, ήρθε να ενισχύσει το δίκτυο franchise της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και να τονώσει την ανοδική του πορεία.

Το φθινόπωρο του 2025 «έπεσαν» οι υπογραφές για την εξαγορά της τοπικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Πτολεμαΐς. Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Πτολεμαΐς διαθέτει ένα δίκτυο οκτώ συνολικά καταστημάτων (τα επτά βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας και ένα στο Αμύνταιο), ωστόσο η ΑΒ Βασιλόπουλος απέκτησε τα πέντε εξ αυτών, τα οποία έχουν αναλάβει να «τρέξουν» δύο διαφορετικοί franchisees. Η αλυσίδα είναι μέλος του ΕΛΟΜΑΣ, ενώ στη χρήση 2023, εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 6,991 εκατ. ευρώ έναντι 6,951 εκατ. ευρώ στη χρήση 2022.

Προηγήθηκαν νωρίτερα μέσα στο 2025, αλλά και στα τέλη του 2024, η απόκτηση της αλυσίδας Τερζής στην Πελοπόννησο καθώς και η εξαγορά ενός μεμονωμένου καταστήματος στη Μήλο.

Ο στόχος

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στόχος της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι στο τέλος του 2028 να διατηρεί μια δύναμη πυρός 900 καταστημάτων, εκ των οποίων τα 700 να είναι franchise, αποκτώντας πλέον παρουσία και σε περιοχές στις οποίες δεν διαθέτει μέχρι σήμερα. Το δε επενδυτικό πλάνο της αλυσίδας κυμαίνεται στα επίπεδα των 60 εκατ. ευρώ ετησίως.