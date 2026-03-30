Titan: Στις 7 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος 1,10 ευρώ ανά μετοχή

Η διανομή του μερίσματος €1,10 ανά μετοχή, υπόκειται σε έγκριση κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 7 Μαΐου 2026.

Στις 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή μερίσματος 1,10 ευρώ ανά μετοχή που υπόκειται σε έγκριση κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως έκανε γνωστό η Titan ανακοινώνοντας την επικαιροποίηση του οικονομικού ημερολογίου για το έτος 2026.

Στο νέο ημερολόγιο συμπεριλαμβάνονται οι ημερομηνίες της αποκοπής μερίσματος, του προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος και της καταβολής μερίσματος κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 18 Μαρτίου 2026.

