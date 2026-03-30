Η Alpha Bank διατηρεί την κορυφή στο Private Banking με νέες διεθνείς διακρίσεις

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών του διεθνούς χρηματοοικονομικού κλάδου.

Η Alpha Bank επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά την ηγετική της θέση στον τομέα του Private Banking, αποσπώντας κορυφαίες διακρίσεις στα διεθνώς αναγνωρισμένα Euromoney Private Banking Awards 2026. Για 8η συνεχόμενη χρονιά, η Τράπεζα απέσπασε τη διάκριση Best Private Bank – Greece από διεθνείς θεσμούς, ενώ αναγνωρίστηκε και πάλι για την εξειδίκευσή της στο Discretionary Portfolio Management.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών του διεθνούς χρηματοοικονομικού κλάδου. Το Private Banking της Τράπεζας εκπροσώπησαν ο Ανδρέας Κατσόγιαννος, Director Private Banking, ο Λάζαρος Βογιάζας, Διευθυντής Market Area Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος, η Παναγιώτα Χανάκη, Senior Private Banker, η Μαρία Μουζάκη-Γκόγκα, Senior Private Banker, και η Μαριέττα Βαλτάρα, Private Banker, οι οποίοι παρέλαβαν τα δύο βραβεία:

Best Private Bank – Greece

Best for Discretionary Portfolio Management

Η κριτική επιτροπή του Euromoney ξεχώρισε την Alpha Bank για τη διεύρυνση των επενδυτικών επιλογών, την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις υπηρεσίες Discretionary Portfolio Management, όπου η Alpha Bank κατέγραψε σταθερά ανοδικές αποδόσεις,

υποστηριζόμενες από ισχυρό πλαίσιο επενδυτικής διακυβέρνησης και συνεχή παρακολούθηση των αγορών.

Πάνω από 30 χρόνια εξειδίκευσης και επιτυχίας

Η Alpha Bank υπήρξε η πρώτη τράπεζα που εισήγαγε τις υπηρεσίες Private Banking στην ελληνική αγορά το 1993. Με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία, τη διαφάνεια και την πελατοκεντρική προσέγγιση, η Τράπεζα συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως αξιόπιστος συνεργάτης για τη διαχείριση και ανάπτυξη της περιουσίας των πελατών της, ενώ η νέα διεθνής αναγνώριση ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της θέση στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ο Ανδρέας Κατσόγιαννος, Private Banking Director της Τράπεζας είπε: «Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της δέσμευσής μας να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Private Banking, με επίκεντρο τις ανάγκες των Πελατών μας. Η επιτυχία αυτή ανήκει στους ανθρώπους μας, που με τεχνογνωσία και αφοσίωση συμβάλλουν καθημερινά στην ανάπτυξη του τομέα Wealth Management της Τράπεζας».