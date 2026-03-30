CrediaBank: Bonus στους Έλληνες μετόχους, νέες ισορροπίες μετά την ΑΜΚ

Την παροχή δυνατότητας στους Έλληνες μετόχους της να λάβουν τον απαραίτητο αριθμό νέων μετοχών, εφόσον εγγραφούν στη δημόσια προσφορά, ώστε να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό τους, ανακοίνωσε η CrediaBank.

Την παροχή δυνατότητας στους Έλληνες μετόχους της να λάβουν τον απαραίτητο αριθμό νέων μετοχών, εφόσον εγγραφούν στη δημόσια προσφορά , ώστε να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό τους, ανακοίνωσε η CrediaBank.

Έτσι, όσοι μέτοχοι της τράπεζας συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά δικαιούνται προνομιακής κατανομής κατ’ αναλογία 0,2318 νέες μετοχές ανά υφιστάμενη, ώστε να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την αύξηση. Αντίθετα, μέτοχοι που θα εγγραφούν μέσω της διεθνούς προσφοράς δεν δικαιούνται προνομιακής κατανομής.

Επιπλέον, σημαντική μεταβολή στις μετοχικές ισορροπίες δρομολογεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους έως 300 εκατ. ευρώ, με την έκδοση έως 375 εκατ. νέων μετοχών, σε τιμή 0,80 ευρώ, όπως είχε αποκαλύψει το insider.gr .

Σημειώνεται πως οι εντολές από πλευράς διαχειριστών υπερβαίνουν το ποσό των 300 εκατ ευρώ., υποδηλώνοντας πλήρη κάλυψη της αύξησης.

Τα ποσοστά Thrivest - Υπερταμείου μετά την ΑΜΚ

Η εικόνα που προκύπτει από το υφιστάμενο μετοχολόγιο (23.03.2026) και τις παραδοχές πλήρους κάλυψης δείχνει σαφή απομείωση των βασικών μετόχων και ταυτόχρονη ενίσχυση της διασποράς. Η Thrivest υποχωρεί από 50,17% σε 40,73%, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο (μέσω ΕΕΣΥΠ) από 36,16% σε 29,36%. Την ίδια στιγμή, το free float σχεδόν διπλασιάζεται, προσεγγίζοντας το 30% από 13,67%.

Πρόκειται για εξέλιξη που αναδιατάσσει το μετοχικό προφίλ, χωρίς ωστόσο να αναδεικνύει νέο «παίκτη» με ισχυρή μειοψηφική θέση, καθώς – βάσει των όρων της έκδοσης – δεν προβλέπεται είσοδος επενδυτή με ποσοστό άνω του 5%. Με άλλα λόγια, η διεύρυνση της βάσης δεν συνοδεύεται από ανάδυση νέου πόλου επιρροής. Ο συνολικός αριθμός μετοχών αυξάνεται από 1.618.012.407 σε έως 1.993.012.407, γεγονός που αποτυπώνει και τη σημαντική απίσχναση (dilution) για τους υφιστάμενους μετόχους.

Η διάρθρωση της συνδυασμένης προσφοράς προβλέπει αρχική κατανομή με σαφή προσανατολισμό προς το εξωτερικό, καθώς το 80% των νέων μετοχών (έως 300 εκατ.) κατευθύνεται στη διεθνή προσφορά και μόλις το 20% (έως 75 εκατ.) στην ελληνική δημόσια προσφορά.

Ωστόσο, η εν λόγω κατανομή δεν είναι δεσμευτική. Τελικό «καταλύτη» αποτελεί η ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος, με το Διοικητικό Συμβούλιο να διατηρεί τη δυνατότητα ανακατανομής των μετοχών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη της κατά προτεραιότητα ικανοποίησης των δικαιωμάτων προνομιακής κατανομής.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η αρχική διάρθρωση 20% - 80% λειτουργεί περισσότερο ως σημείο εκκίνησης και όχι ως τελική «γραμμή». Σε περίπτωση υπερκάλυψης σε ένα εκ των δύο βιβλίων, μετοχές που δεν θα απορροφηθούν στο άλλο μπορούν να μεταφερθούν, ενισχύοντας το τμήμα με την ισχυρότερη επενδυτική ζήτηση.

Lock-up 180 ημερών για Υπερταμείο, Thrivest

Επιπλέον, προβλέπεται περίοδος δέσμευσης (lock-up) 180 ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών., η οποία καλύπτει την εταιρεία, την ΕΕΣΥΠ και τη Thrivest.

Η δέσμευση αφορά, για τους βασικούς μετόχους, την αποχή από πωλήσεις ή προσφορές μετοχών στην αγορά, λειτουργώντας ως μηχανισμός αποτροπής άμεσης πίεσης στην τιμή μετά την ολοκλήρωση της αύξησης. Πρόκειται για τυπική πρόβλεψη σε αντίστοιχες συναλλαγές, με σαφή στόχο τη διατήρηση συνθηκών ομαλής διαπραγμάτευσης στο αρχικό διάστημα.

Ωστόσο, το πλαίσιο συνοδεύεται από ένα ευρύ πλέγμα εξαιρέσεων, το οποίο στην πράξη μετριάζει τον βαθμό «ακαμψίας» του lock - up.

Για την εταιρεία, επιτρέπεται η έκδοση νέων μετοχών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος δωρεάν διάθεσης προς στελέχη και μέλη διοίκησης, που αναμένεται να υλοποιηθεί έως το τέλος του 2026.

Για την ΕΕΣΥΠ, προβλέπονται δυνατότητες διάθεσης μετοχών εκτός αγοράς, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο δημόσιας πρότασης, εταιρικών μετασχηματισμών ή ιδιωτικών συναλλαγών κατόπιν διαπραγμάτευσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για πωλήσεις μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς ή επιταχυνόμενων διαδικασιών (ABB). Σε ορισμένες περιπτώσεις, τίθεται και όρος μετακύλισης της δέσμευσης (lock - up) στον νέο επενδυτή.

Αντίστοιχα, για τη Thrivest προβλέπεται δυνατότητα διάθεσης μετοχών σε εταιρικά γεγονότα (π.χ. δημόσια πρόταση ή συγχώνευση) ή μέσω ιδιωτικών συναλλαγών και block trades, εκτός του μηχανισμού συνεχούς διαπραγμάτευσης, επίσης με πρόβλεψη δέσμευσης του αποκτώντος.