Αντώνης Πέππας - ETME: Ποια είναι η ελληνική ΜμΕ που αναπτύσσει τεχνολογία άμυνας ευρωπαϊκής κλίμακας

Συνέντευξη στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου

Η ΕΤΜΕ, που ξεκίνησε τη λειτουργία της πριν από σχεδόν «μισό» αιώνα, είναι μια ελληνική εταιρεία με πολυετή εμπειρία στον τομέα των τεχνολογιών θαλάσσιας επιτήρησης και επικοινωνιών, καθώς και με εξειδίκευση σε υδραυλικά, περιβαλλοντικά και λιμενικά έργα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, έναν τομέα που έχει γίνει επίκαιρος και στην χώρα μας, συνεργάζεται με υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διακρίνεται για τις συνέργειες με άλλες ελληνικές επιχειρήσεις (π.χ. Ναυπηγεία Σαλαμίνας) αλλά και ξένες (Naval).

Η Ελλάδα, μέσω της ΕΤΜΕ, συμμετέχει ενεργά στο project της πλωτής, μη επανδρωμένης πλατφόρμας θαλάσσιας επιτήρησης - USSPS (Unmanned Semifixed Sea Platforms). Προ ημερών, μάλιστα, στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σαλαμίνας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η καθέλκυση της μη επανδρωμένης πλωτής πλατφόρμας θαλάσσιας επιτήρησης, σηματοδοτώντας την τελική φάση υλοποίησης του προγράμματος USSPS. Στο έργο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Naval Group και η Navantia, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, καθώς και τον ενεργό ρόλο της ΕΤΜΕ στον συντονισμό σύνθετων προγραμμάτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΕTME Engineering Solutions, Αντώνης Πέππας, σε συνέντευξή του στο insider.gr μιλάει για το project αυτό, τον ρόλο της ΕΤΜΕ στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και τα σχέδια της εταιρείας για το μέλλον.

«Η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή τεχνολογική και αμυντική αρχιτεκτονική. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων προκλήσεων ασφάλειας, η επένδυση στην καινοτομία, η ανάπτυξη συνεργατικών οικοσυστημάτων και η στρατηγική συνέχεια καθίστανται ακόμη πιο κρίσιμες. Με αυτές τις προϋποθέσεις, η γνώση μπορεί να μετατραπεί σε βιώσιμη παραγωγική δύναμη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πέππας.



Κύριε Πέππα, αρχικά, πείτε μας ποια είναι η ΕΤΜΕ και ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητές της;

«Η ΕΤΜΕ είναι μια ελληνική εταιρεία engineering με σχεδόν 50 χρόνια παρουσίας στον χώρο, που δραστηριοποιείται σε όλα τα στάδια ενός τεχνικού έργου, από τον αρχικό σχεδιασμό και τις μελέτες έως την εκπόνηση των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων και την υλοποίηση. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε επενδύσει συστηματικά στο in-house R&D, και σήμερα αναπτύσσουμε πλωτά συστήματα υπεράκτιας μηχανικής, λύσεις θαλάσσιας επιτήρησης και προστασίας κρίσιμων υποδομών, καθώς και συστήματα συλλογής και ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων.

Παράλληλα, έχουμε ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό μας με μηχανικούς και ειδικούς δεδομένων, λειτουργούμε με σύγχρονα πρότυπα διακυβέρνησης και τηρούμε αυστηρά κριτήρια ESG, επενδύοντας σταθερά στη νέα γενιά επιστημόνων».

Ποια είναι η υποδομή USSPS και γιατί θεωρείται σημαντική;

«Το USSPS (Unmanned Semi-Fixed Sea Platform) είναι μια πλωτή, μη επανδρωμένη υποδομή θαλάσσιας επιτήρησης που λειτουργεί ως ενοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων. Δεν είναι απλώς ένας φορέας αισθητήρων, αλλά ένας κόμβος ολοκλήρωσης και συγχώνευσης δεδομένων (data fusion), που συνδυάζει εναέρια, επιφανειακά και υποθαλάσσια μέσα.

Με αυτόν τον τρόπο προσφέρει τριδιάστατη επιτήρηση, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στην επιφάνεια και στον βυθό. Σε ένα περιβάλλον υβριδικών απειλών και αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, όπως αποδεικνύουν και οι συνεχείς διεθνείς εξελίξεις, μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση γίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία θαλάσσιων συνόρων και ενεργειακών υποδομών.

Η στρατηγική σημασία της πλατφόρμας αναδείχθηκε με την επίσκεψη της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τη Naval Group. Η παρουσία της υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια καινοτόμο, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη λύση θαλάσσιας επιτήρησης με σαφή ευρωπαϊκή προοπτική. Παράλληλα, επεκτείνουμε τις επιχειρησιακές δυνατότητες της πλατφόρμας με μια ευρύτερη συλλογή υπηρεσιών και αισθητήρων, ώστε να συνδράμουμε συνολικά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβάνοντας μετεωρολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ευρύτερη προστιθέμενη αξία σε επίπεδο τεχνολογίας, γνώσης και συνεργασιών».

Ποια είναι η σημασία αυτού του προγράμματος για τη χώρα;

«Η σημασία του USSPS για τη χώρα είναι στρατηγική. Με την ολοκλήρωσή του, η Ελλάδα θα διαθέτει το πρώτο πλωτό σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης διεθνώς που λειτουργεί ως πραγματικός κόμβος δοκιμής και αξιολόγησης συστημάτων. Δεν πρόκειται απλώς για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα, αλλά για την απόκτηση μιας τεχνολογικής υποδομής αναφοράς.

Σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος έχει επανέλθει στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον ασφάλειας, η σημασία τέτοιων τεχνολογικών υποδομών γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Η ανάγκη για αξιόπιστα συστήματα επιτήρησης, προστασίας κρίσιμων υποδομών και ενίσχυσης της επιχειρησιακής επίγνωσης καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.

Αναδεικνύεται, όμως, και η ανάγκη της χώρας να παράγει τεχνολογία και καινοτομία, όχι μόνο να εισάγει συστήματα από το εξωτερικό. Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, με μηχανικούς και επιστήμονες που διακρίνονται διεθνώς. Πρέπει, όμως, το δυναμικό αυτό να αξιοποιηθεί εντός της χώρας, μέσα από ερευνητικά προγράμματα, συνεργασίες και την ευρύτερη στήριξη της Πολιτείας».

Τι σημαίνει ένα τέτοιο έργο για μια ελληνική ΜμΕ;

«Για μια ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, ένα έργο τέτοιας κλίμακας σηματοδοτεί μια μετάβαση: από τον ρόλο του σχεδιαστή στον ρόλο του τεχνολογικού παραγωγού. Μέσω της in-house ανάπτυξης και της διατήρησης των πνευματικών δικαιωμάτων, μια ελληνική ΜμΕ μπορεί να ηγείται ευρωπαϊκών συνεργασιών και να συμμετέχει ισότιμα σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Αυτό μεταφράζεται σε υψηλότερη προστιθέμενη αξία, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα ότι η ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μπορεί να παράγει στρατηγική τεχνολογία».

Πώς σχολιάζετε τη συνεργασία με υπουργεία και την ΕΕ;

«Η συνέργεια μεταξύ κράτους, υπερεθνικών δομών και επιχειρήσεων μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης καινοτομίας. Όταν υπάρχει ευθυγράμμιση στρατηγικών στόχων, η μετάβαση από την έρευνα στην εφαρμογή επιταχύνεται σημαντικά και δημιουργείται ένα διαρκές τεχνολογικό κεφάλαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο μας εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αμυντικής Βιομηχανίας και έχει εγκριθεί από το ΚΥΣΕΑ. Αποτελεί το δεύτερο συγχρηματοδοτούμενο έργο μας από τα Υπουργεία Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, μετά το DECISMAR, το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2025».

Τι είδους συνέργειες δημιουργούνται με τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας;

«Μέσα από τη συνεργασία μας με τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας δημιουργείται ένα οικοσύστημα στο οποίο η υψηλή τεχνολογία και η βιομηχανική παραγωγή λειτουργούν συντονισμένα και συμπληρωματικά. Επιπλέον, ενισχύεται η βιομηχανική βάση της χώρας, μεταφέρεται τεχνογνωσία και δημιουργείται ένα πολλαπλασιαστικό οικονομικό αποτέλεσμα. Η ανταγωνιστικότητα, άλλωστε, χτίζεται συλλογικά».

Πέρα από τον τομέα της άμυνας, ποιες είναι οι υπόλοιπες δραστηριότητές σας;

«Παράλληλα με τις αμυντικές εφαρμογές, η ΕΤΜΕ δραστηριοποιείται σε υποδομές ύδρευσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θαλάσσιες τεχνολογίες πολιτικής χρήσης. Σε πολλές περιπτώσεις αξιοποιούμε αντίστροφα τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται μέσα από αμυντικά ερευνητικά προγράμματα, εφαρμόζοντάς τες σε υδραυλικά έργα και στην ενεργειακή μετάβαση. Οι τεχνολογίες διττής χρήσης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το περιβάλλον. Παράλληλα, απαιτείται προσαρμογή του τραπεζικού πλαισίου ώστε η καινοτομία και η άμυνα να αντιμετωπίζονται ως επενδύσεις στην παραγωγικότητα».