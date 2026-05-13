Στους 68.788 οι εισακτέοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-27

Τι ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Στους 68.788 θα ανέλθει ο αριθμός εισακτέων σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Ο αριθμός αυτός είναι ίδιος με τον συνολικό αριθμό εισακτέων και για το 2025, ενώ το 2024 ήταν ελαφρά αυξημένος (68.851). Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι έχει αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ η σχετική Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τον συνολικό αριθμό των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το πρωί πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η «ταυτότητα» του ελληνικού πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα: αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέριμνα, είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει.

Ως είθισται, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές. Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 19:00 το απόγευμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), για να μπορέσουν να ψηφίσουν.