Υπερταμείο: Προχωρούν τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια - Το δικηγορικό γραφείο στις Βρυξέλλες

Κινητικότητα υπάρχει στο «μέτωπο» της αναβάθμισης και αξιοποίησης επιπλέον 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, στον «δρόμο που χάραξε» το εγχείρημα του αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν. Βασ. Κωνσταντακόπουλος», όπου επικράτησε, δίνοντας τη μοναδική προσφορά, σε σχετικό διαγωνισμό η κοινοπραξία των Fraport – ΔΕΛΤΑ (Κοπελούζος) – Πηλέας (όμιλος Κωνσταντακοπούλου).

Τα περιουσιακά στοιχεία και ο έμπειρος σύμβουλος από τις… Βρυξέλλες

Μόλις προ ημερών, από το Υπερταμείο «βγήκε» διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών νομικού συμβούλου, όπως τουλάχιστον δημοσιεύθηκε ως πρόθεση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ειδικότερα, η ΕΕΣΥΠ αναζητά να προσλάβει μια εξειδικευμένη και άκρως έμπειρη δικηγορική εταιρεία, με έδρα τις Βρυξέλλες και επαρκή πρακτική στο δίκαιο της Ε.Ε., για να ενεργήσει ως Νομικός Σύμβουλος σχετικά με την ανάπτυξη 22 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, τα οποία επί του παρόντος διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δηλαδή των υποδομών σε Αλεξανδρούπολη, Άραξο, Αστυπάλαια, Χίο, Ικαρία, Ιωάννινα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Καστοριά, Κοζάνη, Κύθηρα, Λέρο, Λήμνο, Μήλο, Νάξο, Νέα Αγχίαλο, Πάρο, Σητεία, Σκύρο, Σύρο.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο υποβολής προσφορών έως τις 21/07/2025, η δε διάρκεια της σύμβασης είναι για 36 μήνες. Ενδιαφέρον έχει ότι το Υπερταμείο αναζητάει έμπειρο νομικό σύμβουλο, με έδρα στις Βρυξέλλες, προφανώς για να έχει ειδική γνώση επί νομικών ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από τη νομοθεσία της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων, ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Να σημειωθεί, επίσης, ότι γίνεται αναφορά περί μιας πιθανής άμεσης ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης σε ιδιώτη φορέα.

Το πλάνο αξιοποίησης

Το Υπερταμείο σχεδιάζει αφενός, μέσω συμβούλων, το βέλτιστο χρηματοοικονομικό μοντέλο αξιοποίησης που θα «προτείνει» σε υποψήφιους επενδυτές, αφετέρου, στη συνέχεια, την διενέργεια του διαγωνισμού. Αρχικά υπήρχε πρόθεση αυτός να προκηρυχθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, όμως, μένει να επαληθευθεί κατά πόσο αυτό είναι εφικτό ή θα «περάσουμε» στο νέο έτος.

Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, στόχος του Υπερταμείου, που προχωρά με νέα διοίκηση, είναι στο τέλος του 2027 να έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων. Βέβαια, μένει να επιβεβαιωθεί ή όχι αυτό το χρονοδιάγραμμα. Όπως από παλιότερα έχει αποκαλύψει το insider.gr, προβλέπονταν να παραχωρηθούν ως ενιαίο «πακέτο» (καθώς κάποια θεωρούνται «φιλέτα» και άλλα όχι), κάτι που επίσης θα πρέπει να «κλειδώσει». Ήδη έχουν γίνει αυτοψίες, ενώ, αναμένονταν στοιχεία από την ΥΠΑ. Κατά τα φαινόμενα θα πάμε σε κάποιου είδους παραχώρηση όπου θα αναζητηθεί ένας operator, ενώ όπως έχουμε αναφέρει, σε τουλάχιστον ένα αεροδρόμιο (Νέα Αγχίαλος) εξετάζεται η χρήση cargo. Ενδεχομένως το fund να διατηρήσει και εδώ κάποιο μειοψηφικό μερίδιο. Λογικά, καθώς κάποια αεροδρόμια έχουν χαμηλή κίνηση, θα προβλεφθεί και δημόσια επιδότηση.

Να θυμίσουμε ότι η Eurobank είναι ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Doxiadis Associates Consultants on Development and Ekistics SA ο τεχνικός σύμβουλος και η Your Legal & Partners, μαζί με το δικηγορικό γραφείο Δρακόπουλος – Βασαλάκης DVLAW, οι νομικοί σύμβουλοι, συγκροτώντας μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα κοινοπραξία. Στα τέλη 2024, το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, ο τεχνικός σύμβουλος ολοκλήρωσε το σύνολο των επισκέψεων στα 22 περιφερειακά αεροδρόμια και έδωσε, εντός του Φεβρουαρίου 2025, στο Υπερταμείο, το πρώτο παραδοτέο, το οποίο αφορά την τεχνική καταγραφή και επισκόπηση κάθε αεροδρομίου ξεχωριστά (technical due diligence). Επί της ουσίας, το παραδοτέο αφορά σε μια «φωτογραφία - ακτινογραφία» της παρούσας τεχνικής κατάστασης κάθε αεροδρομίου, περιλαμβάνοντας την υφιστάμενη κατάσταση υποδομών και εγκαταστάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 η επιβατική κίνηση των 22 αεροδρομίων ανήλθε σε 2,3 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το 2023. Όπως προ μηνών είχαμε αναφέρει, τα περισσότερα εκ των αεροδρομίων χρειάζονται εκτεταμένες επενδύσεις και αναβαθμίσεις, υπάρχουν αεροδρόμια που θεωρούνται χαμηλής κίνησης, σε όχι ιδιαίτερα τουριστικές περιοχές, ενώ σε κάποια εμπλέκεται και ο στρατιωτικός παράγοντας. Ωστόσο, υπάρχουν και «φιλέτα» σε περιοχές υψηλού τουρισμού (π.χ. Πάρος, Νάξος κ.α.), αεροδρόμια που ήδη γίνονται εργασίες εκσυγχρονισμού (τα δύο προηγούμενα αλλά και σε Χίο, Σύρο κ.λπ.), αερολιμένες με αναβαθμισμένο πλέον γεωπολιτικό status (π.χ. Αλεξανδρούπολη). Οι σύμβουλοι του Υπερταμείου έχουν προωθήσει μία απαιτητική διαδικασία με επιτόπιες επισκέψεις, όπου εξετάζονται διάφορες παράμετροι, αν π.χ. επαρκεί ο διάδρομος προσγείωσης - απογείωσης έως πιθανές άλλες χρήσεις. Στη συνέχεια, θα «χτιστεί» το business plan για κάθε αεροδρόμιο, ώστε στη συνέχεια να συνταχθεί το συνολικό και να προκύψει το χρηματοδοτικό μοντέλο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ποσοστό της συμμετοχής του δημοσίου.

Τι θα κάνει ο σύμβουλος

Ο νομικός σύμβουλος θα προσφέρει βοήθεια για μια σειρά από υπηρεσίες, όπως: ανάλυση και νομική αξιολόγηση από την οπτική γωνία της Ε.Ε. των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων του Έργου, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής άμεσης ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης σε ιδιώτη φορέα, εξέταση οποιασδήποτε διαθέσιμης πληροφορίας που μπορεί να επηρεάσει την υλοποίηση του Έργου, εντοπισμό πιθανών νομικών ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από τη νομοθεσία της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων, ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, νομικές γνωμοδοτήσεις, συμβουλές και καθοδήγηση προς την Ελληνική Δημοκρατία και το GrowthFund σε σχέση με τα απαραίτητα βήματα και ενέργειες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της υλοποίησης του Έργου, σύνταξη όλων των απαραίτητων ειδοποιήσεων που ενδέχεται να απαιτηθούν προς τις ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, οι οποίες ενδέχεται να απαιτηθούν, βοήθεια κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων με τις ρυθμιστικές αρχές που ενδέχεται να εμπλέκονται στην έγκριση του Έργου, εξέταση και αξιολόγηση τυχόν συμβατικών εγγράφων που ενδέχεται να απαιτούνται για το Έργο και παροχή συμβουλών και βοήθειας στη σύνταξη όλων των διατάξεων που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ ή/και με τυχόν αποφάσεις ρυθμιστικών αρχών που ενδέχεται να εκδοθούν σε σχέση με το Έργο, παροχή οποιασδήποτε άλλης νομικής βοήθειας και υπηρεσίας σε θέματα δικαίου της ΕΕ που απαιτούνται για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση του Έργου κ.α..