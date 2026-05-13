Ειδήσεις | Ελλάδα

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για εισαγωγή σε Πρότυπα και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για εισαγωγή σε Πρότυπα και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εγγραφή των μαθητών στη σχολική μονάδα επιτυχίας, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν από την Παρασκευή 15/5/2026 με τις οικείες σχολικές μονάδες.

Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια) για το σχολικό έτος 2026-27.

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, από το Υπουργείο Παιδείας, οι γονείς και οι κηδεμόνες των υποψηφίων μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα με είσοδό τους στο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es και με χρήση των κωδικών Τaxisnet του ατόμου που υπέβαλε την αίτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, στις γραπτές δοκιμασίες διαγωνίσθηκαν φέτος:

  • 8.106 μαθητές και μαθήτριες για 1.809 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Πρότυπα Σχολεία της χώρας.
  • 3.450 μαθητές και μαθήτριες για 1.786 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία της χώρας.
  • 345 μαθητές και μαθήτριες για 513 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία της χώρας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμιών οι μαθητές και οι μαθήτριες κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας, σύμφωνα με τον τυχαίο αριθμό που τους έχει αποδοθεί κατά τη διαδικασία της ειδικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εγγραφή των μαθητών στη σχολική μονάδα επιτυχίας, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν από την Παρασκευή 15/5/2026 με τις οικείες σχολικές μονάδες ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (https://depps.minedu.gov.gr/), της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. (https://dedimos.minedu.gov.gr/) ή από τις ιστοσελίδες των σχολείων επιτυχίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακό μπλόκο ΑΑΔΕ σε σύνορα και λιμάνια: GPS, κάμερες κατά του λαθρεμπορίου

Οι δεσμοί της Credia - Το νέο στοίχημα του Μαρινάκη - Η σταθερή τηλεφωνία και η ΔΕΗ

O Τσίπρας στη ζυγαριά του Μαξίμου - Επέκταση των ΣΣΕ και αντιπολιτευτική σιγή - Μήνυμα Γιούνκερ στο γαλάζιο Συνέδριο

tags:
Σχολεία
Υπουργείο Παιδείας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider