SpaceX: Σχεδιάζει IPO με στόχο την άντληση έως 75 δισ. δολαρίων ίσως εντός της εβδομάδας

Η SpaceX εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει έναν στόχο άντλησης κεφαλαίων για την επικείμενη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο που θα μπορούσε να ξεπεράσει κατά πολύ το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό ντεμπούτο όλων των εποχών, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ενδέχεται να επιδιώξει άντληση περίπου 75 δισ. δολαρίων.

Οποιοδήποτε από αυτά τα ποσά θα ξεπερνούσε κατά πολύ τον στόχο των 50 δισ. δολαρίων που είχε μεταδώσει προηγουμένως το Bloomberg και θα ήταν υπερδιπλάσιο της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής όλων των εποχών, εκείνης της Saudi Aramco το 2019, η οποία είχε αντλήσει 29 δισ. δολάρια.

Επιπλέον, σύμφωνα με το The Information, η SpaceX ενδεχομένως να υποβάλει το ενημερωτικό δελτίο για την IPO της εντός αυτής της εβδομάδας, σηματοδοτώντας ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα ντεμπούτα της αγοράς για φέτος.