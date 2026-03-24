Συντονισμός κυβέρνησης - τραπεζών απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις

Τις τρέχουσες εξελίξεις στην ελληνική και τη διεθνή οικονομία καθώς και τις προκλήσεις που απορρέουν από την κρίση στη Μέση Ανατολή, συζήτησε σήμερα αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών με τον Πρόεδρο του Eurogroup, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, μετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Eurobank Φωκίων Καραβίας, της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, της CrediaBank Ελένη Βρεττού και η acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη.

Κατά κοινή διαπίστωση, η υγιής δημοσιονομική θέση της χώρας σε συνδυασμό με την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας και την ικανότητα της να απορροφά εξωγενείς διαταραχές, χωρίς να υποεκτιμώνται οι κίνδυνοι που απορρέουν από την τρέχουσα συγκυρία. Δεδομένης της γεωπολιτικής έντασης και της έντονης μεταβλητότητας, η στενή συνεργασία όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας με την Πολιτεία, αποτελεί καθοριστική παράμετρο για τη βέλτιστη διαχείριση μιας ακόμα κρίσης, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας αποτυπώνεται έμπρακτα στη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης. Το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, η πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 8,8%, ποσοστό υπερδιπλάσιο από το 3,5% της ευρωζώνης. Στις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πιστώσεων ανήλθε σε 11,9%, έναντι 2,8% στην ευρωζώνη, ενώ στα στεγαστικά δάνεια οι ροές επέστρεψαν σε θετικό έδαφος μετά από αρκετά χρόνια.

Καθοριστική είναι η συμβολή του τραπεζικού συστήματος και στην αξιοποίηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Καταγράφεται σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε κομβικούς κλάδους, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και η βιομηχανία, ενώ περισσότερα από τα μισά συμβασιοποιημένα αιτήματα του ΤΑΑ αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπροσθέτως, οι τράπεζες συστηματικά προάγουν τη θετική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, προβάλλοντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και συμβάλλοντας στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.

Σχετικά με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομικών, οι προωθούμενες αλλαγές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, όπως και η επικείμενη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, η οποία υποστηρίζεται με 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή.

Η υποστήριξη του Φορέα εντάσσεται στο ευρύ πλέγμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιούν οι ελληνικές τράπεζες, με εμβληματική την πρωτοβουλία στήριξης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση των δημόσιων σχολείων. Ήδη 200 εκατ. ευρώ έχουν τεθεί στη διάθεση της Πολιτείας, ενώ εντός του 2026 θα εγγραφούν επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος των 400 εκατ. ευρώ, από τις τέσσερις συστημικές.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, συμβάλλοντας ενεργά στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η αντιπροσωπεία των μελών του ΔΣ της ΕΕΤ συμφώνησαν την καθιέρωση τακτικών συναντήσεων με στόχο την από κοινού αξιολόγηση των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα.