Εθνική Τράπεζα: Συγκροτήθηκε Task Force για το Ταμείο Ανάκαμψης

Έτοιμη να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στη χρηματοδότηση ώριμων επιλέξιμων έργων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) μέχρι τη λήξη του στις 31 Μαΐου 2026 δηλώνει η Εθνική Τράπεζα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει επιπλέον εσωτερικό Τask Force με συνεργασία όλων των εμπλεκομένων διευθύνσεών της, προσαρμόζοντας τις διαδικασίες της για την ταχύτερη δυνατή έγκριση και συμβασιοποίηση των αιτήσεων των πελατών της.

«Στο πλαίσιο του προγράμματος Εθνική 2.0, διαθέτουμε εξειδικευμένες ομάδες αξιολόγησης και υλοποίησης των αιτημάτων με υποστήριξη τους από ειδική ομάδα για το πρόγραμμα του ΤΑΑ, η οποία σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (επενδυτές, Συμβούλους, Ανεξάρτητους Αξιολογητές και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης) διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία που θα επιτρέψει την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων των πελατών της στο πρόγραμμα του ΤΑΑ» τονίζει η τράπεζα.