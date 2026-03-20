Austriacard: Επεκτείνει το αποτύπωμά της στις ΗΠΑ με νέο Κέντρο Προσωποποίησης Καρτών

Την επικείμενη έναρξη λειτουργίας του δεύτερου κέντρου προσωποποίησης καρτών στις ΗΠΑ, στο Salt Lake City, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Γ’ Τρίμηνο 2026, ανακοίνωσε η AustriaCard. «Η στρατηγική αυτή επέκταση αποτελεί ορόσημο στη δέσμευση της Εταιρίας να παρέχει ταχύτατη και ασφαλή έκδοση καρτών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πρωτοπόρες εταιρίες fintech σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική» υπογραμμίζει η εισηγμένη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Εταιρίας στην Ανατολική Ακτή, στο New Jersey, το νέο κέντρο προσωποποίησης στο Salt Lake City ενισχύει περαιτέρω την ικανότητα του Ομίλου να εξυπηρετεί την ταχέως αναπτυσσόμενη πελατειακή του βάση στη Βόρεια Αμερική με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.

Όπως τονίζεται, ο προϋπολογισμός της επένδυσης αναμένεται να ανέλθει έως 2 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Το νέο κέντρο προσωποποίησης αναμένεται να διπλασιάσει τη συνολική ετήσια παραγωγική ικανότητα προσωποποίησης καρτών του Ομίλου στις ΗΠΑ.

Κομβικά Στρατηγικά Πλεονεκτήματα της Νέας Εγκατάστασης

Ενίσχυση Ικανότητας Παράδοσης: Το μοντέλο διπλής εγκατάστασης παρέχει ισχυρή γεωγραφική εφεδρεία και αυξημένη παραγωγική ικανότητα, υποστηρίζοντας απρόσκοπτα την εκθετική ανάπτυξη τόσο των neobanks όσο και των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Αναβάθμιση Επίπεδου Εξυπηρέτησης: Και τα δύο κέντρα χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής για την παροχή ολοκληρωμένων (end-to-end) υπηρεσιών προσωποποίησης καρτών, διασφαλίζοντας σταθερά κορυφαία ποιότητα σε όλες τις λειτουργίες του Ομίλου στις ΗΠΑ.

Ελαχιστοποίηση Χρόνων Παράδοσης: Με τη δημιουργία αυτού του κόμβου στη Δυτική Ακτή, η Εταιρία μειώνει δραστικά τους χρόνους αποστολής προς τις δυτικές πολιτείες, εξασφαλίζοντας ότι οι τελικοί πελάτες παραλαμβάνουν τις προσωποποιημένες κάρτες EMV τους ταχύτερα από ποτέ.

Αριστεία στη Συνεργασία: Το κέντρο στο Salt Lake City αποτελεί την πλέον πρόσφατη, έμπρακτη απόδειξη της αφοσίωσης της Εταιρίας στους συνεργάτες της, μέσα από επενδύσεις σε υποδομές που ανεβάζουν τον πήχη της εξυπηρέτησης και θέτουν την εμπειρία του πελάτη στο επίκεντρο.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Μανώλης Κόντος, δήλωσε: «Η έναρξη λειτουργίας του κέντρου στο Salt Lake City αποτελεί κομβικό σημείο στη στρατηγική ανάπτυξης στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν μία από τις πλέον δυναμικές και απαιτητικές αγορές προσωποποίησης καρτών παγκοσμίως, και η δέσμευσή μας σε αυτήν είναι αταλάντευτη. Λειτουργώντας πλέον διπλές εγκαταστάσεις και στις δύο ακτές, δεν καλύπτουμε απλώς τις τρέχουσες ανάγκες των συνεργατών μας, αλλά θωρακίζουμε τις υποδομές μας για το μέλλον (future-proofing), ώστε να υποστηρίξουμε επάξια την επόμενη γενιά της ψηφιακής τραπεζικής, την καινοτομία του fintech και την ανάπτυξη των εκδοτών καρτών».

«Η γεωγραφική εφεδρεία δεν αποτελεί απλώς ένα μέτρο ανθεκτικότητας - είναι μια υπόσχεση εξυπηρέτησης, η οποία μας επιτρέπει να εγγυόμαστε τους ταχύτερους δυνατούς= χρόνους απόκρισης (SLAs), διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας στα οποία βασίζονται οι πελάτες μας. Η επέκταση αυτή αποτελεί την άμεση έκφραση του μακροπρόθεσμου οράματός μας: να παραμείνουμε ο πιο ευέλικτος, ασφαλής και στρατηγικά τοποθετημένος όμιλος υπηρεσιών πληρωμών στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε» πρόσθεσε.