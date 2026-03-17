Ακρίτας: Αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των μετοχών της από το ΧΑ

Τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Ακρίτας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε η ΓΣ της εταιρείας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 13.3.2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, συνήλθαν σε Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Ειδικότερα, στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η κα. Σαράντη Λουκία, η κα. Στράντζαλη Χρυσή, η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η κα. Καιρίδη Κωνσταντίνα, η κα. Καιρίδη Μαρία και ο κ. Καιρίδης Νικόλαος, εκπροσωπούντες 27.100.914 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 27.100.914 μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,65 έκαστη, από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005. Παράλληλα, δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Προς εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, υποβλήθηκε σήμερα, 17.3.2026, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα διαγραφής.