Ελληνική αγορά ομολόγων: Οι βασικοί διαπραγματευτές για το 2025

Αξιολόγηση της δραστηριότητας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2025 από ΤτΕ.
Την κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε η Τράπεζα της Ελλάδας.
Η λίστα της ΤτΕ είναι η ακόλουθη:
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- DEUTSCHE BANK AG
- BofA SECURITIES EUROPE SA
- ALPHA BANK
- JP MORGAN SE
- EUROBANK S.A.
- ΜORGAN STANLEY EUROPE SE
- BARCLAYS BANK IRELAND PLC
- BNP PARIBAS S.A
- GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
- SOCIETE GENERALE
- CITIBANK EUROPE PLC
- COMMERZBANK AG
- NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
- UBS EUROPE SE
- INTESA SANPAOLO S.p.A.
- HSBC CONTINENTAL EUROPE