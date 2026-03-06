Ελληνική αγορά ομολόγων: Οι βασικοί διαπραγματευτές για το 2025

Αξιολόγηση της δραστηριότητας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2025 από ΤτΕ.

Την κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε η Τράπεζα της Ελλάδας.

Η λίστα της ΤτΕ είναι η ακόλουθη: