Ελληνική αγορά ομολόγων: Οι βασικοί διαπραγματευτές για το 2025

Αξιολόγηση της δραστηριότητας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2025 από ΤτΕ.

Την κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε η Τράπεζα της Ελλάδας.

Η λίστα της ΤτΕ είναι η ακόλουθη:

  1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  3. DEUTSCHE BANK AG
  4. BofA SECURITIES EUROPE SA
  5. ALPHA BANK
  6. JP MORGAN SE
  7. EUROBANK S.A.
  8. ΜORGAN STANLEY EUROPE SE
  9. BARCLAYS BANK IRELAND PLC
  10. BNP PARIBAS S.A
  11. GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
  12. SOCIETE GENERALE
  13. CITIBANK EUROPE PLC
  14. COMMERZBANK AG
  15. NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
  16. UBS EUROPE SE
  17. INTESA SANPAOLO S.p.A.
  18. HSBC CONTINENTAL EUROPE

