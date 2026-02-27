Έσοδα 33,38 δισ. δολαρίων στο δ' τρίμηνο και ισχυρό guidance από Dell - Ράλι 21% για τη μετοχή

Κατέγραψε έσοδα 33,38 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο και προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 3,89 δολαρίων ανά μετοχή.

Το ισχυρό guidance και οι θετικές επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο οδηγούν τη μετοχή της Dell σε ράλι 21% την Παρασκευή.

Η Dell ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 3,89 δολαρίων ανά μετοχή, υπερβαίνοντας τα 3,53 δολάρια ανά μετοχή που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG.

Παράλληλα, κατέγραψε έσοδα 33,38 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των 31,73 δισ. δολαρίων.

Η αμερικανική πολυεθνική εκτιμά ότι τα έσοδα του οικονομικού έτους 2027 θα κυμανθούν μεταξύ 138 δισ. δολαρίων και 142 δισ. δολαρίων, πάνω από τα 124,7 δισ. δολάρια που ανέμενε η Factset.

Παράλληλα, ο τεχνολογικός κολοσσός της πληροφορικής άρχισε να αυξάνει τις τιμές για τους υπολογιστές του πέρυσι για να διαχειριστεί το αυξανόμενο κόστος με τον CFO, Ντέιβιντ Κένεντι να εκτιμά πως πλέον η τιμολόγηση έχει «αντισταθμίσει» την πίεση.

«Οι πελάτες αξιολογούν τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση εξαρτημάτων ξεπερνά την προσφορά, γεγονός που αυξάνει το κόστος των εισροών και παρατείνει τους χρόνους παράδοσης», επεσήμανε.