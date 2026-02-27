«Πράσινο» σερί 13ετίας στις ευρωαγορές - Όγδοος διαδοχικός μήνας κερδών

Ελκυστική η Γηραιά Ήπειρος. Πού οφείλεται το κερδοφόρο σερί; Ισχυρές επιδόσεις για τους δείκτες κόντρα σε φόβους για ΑΙ, δασμούς και γεωπολιτική ένταση.

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ανοδικό σερί τους από το 2013 εξασφάλισαν οι ευρωαγορές τον Φεβρουάριο, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη ελκυστικότητα της Γηραιάς Ηπείρου, καθώς οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές λύσεις έναντι των ΗΠΑ ενώ ταυτόχρονα πέτυχαν ισχυρές επιδόσεις, σε ένα ρευστό οικονομικο-επιχειρηματικό περιβάλλον με φόβους για την ΑΙ, δασμούς και γεωπολιτική ένταση.

Ο Stoxx 600 κέρδισε 0,11% στις 633,85 μονάδες την Παρασκευή, ενώ τον Φεβρουάριο, με άνοδο 3,7%, κατοχύρωσε τον 8ο «πράσινο» μήνα του. Ο τομέας τροφίμων και ποτών τα πήγε καλύτερα στη συνεδρίαση της Παρασκευής, μαζί με τις τηλεπικοινωνίες, ενώ οι μετοχές του ταξιδιωτικού κλάδου δέχτηκαν πιέσεις. Ο Euro Stoxx 50 απώλεσε 0,51% στις 6.129 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κατέγραψε πτώση 0,02% στις 25.284 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 απώλεσε 0,47% στις 8.580 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε 0,59% στις 10.910 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο αποδυναμώθηκε 0,46% στις 47.209 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε πτώση 0,73% στις 18.360 μονάδες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, oι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν διατηρήσει το θετικό μομέντουμ τους, καθώς οι υψηλές αποτιμήσεις των αμερικανικών τεχνολογικών τίτλων και οι ανησυχίες για τις δαπάνες τεχνητής νοημοσύνης ενθαρρύνουν τη διαφοροποίηση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων μακριά από το αμερικανικό έδαφος. Παράλληλα, τα κερδοφόρα επιχειρηματικά μεγέθη στην ΕΕ έχουν δώσει περαιτέρω ώθηση στο κλίμα και την αγοραστική όρεξη.

Η σύνθεση της αγοράς βοηθά επίσης την Ευρώπη εν μέσω φόβων για αναταραχή στην ΑΙ. Μέχρι στιγμής φέτος, οι βαριοί τομείς της οικονομίας, όπως οι πόροι, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, καταγράφοντας διψήφιες αποδόσεις έως και 25%, ενώ ο Stoxx 600 από την αρχή του 2026 μετρά ράλι 7%. Επιπλέον, υπήρξε ένα ρεκόρ στις επαναγορές ιδίων μετοχών από ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η άνοδος του Φεβρουαρίου «τροφοδοτήθηκε από τα σταθερά εταιρικά αποτελέσματα και τη θετική δυναμική», τόνισε ο Ούρλιχ Ούρμπαν, επικεφαλής στρατηγικής και έρευνας πολλαπλών assets στην Berenberg. «Εμμένουμε στην overweight θέση μας σε ευρωπαϊκές μετοχές και μετοχές αναδυόμενων αγορών, καθώς πιστεύουμε ότι οι νέες επενδύσεις θα επικεντρωθούν κυρίως σε αυτές τις περιοχές για να μειώσουν την ακόμη υψηλή έκθεση πολλών επενδυτών στις ΗΠΑ» πρόσθεσε μιλώντας στο Bloomberg.

Ο Μαξ Κέτνερ, στρατηγικός αναλυτής στην HSBC Holdings, που παραμένει «ταύρος» για την ΕΕ δήλωσε ότι οι επενδυτές επικεντρώνονται υπερβολικά στο AI trade. «Πιθανότατα μας διαφεύγει ότι, κάτω από τα ραντάρ, υπάρχει κάποια σωστή κυκλική ανάκαμψη. Οι μικρότερες, βασισμένες στη μεταποίηση οικονομίες, όλες τους έχουν αρχίσει να βλέπουν μια πραγματική ανάκαμψη τους τελευταίους δύο μήνες» εξήγησε.

Τα ευρωπαϊκά stock funds έλαβαν 3,2 δισ. δολάρια την εβδομάδα έως την Τετάρτη, στην τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα εισροών, σύμφωνα με στοιχεία της EPFR Global που επικαλούνται οι στρατηγικοί αναλυτές της Bank of America. Μέχρι στιγμής φέτος, οι επενδυτές διοχέτευσαν 18 δισ. δολάρια στην Ευρώπη, ενώ τα αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια έλαβαν 36,8 δισ. δολάρια.