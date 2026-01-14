Η ΕΖΑ επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της με την ένταξη της SAN MIGUEL

Η SAN MIGUEL θα διανέμεται στην Ελλάδα αποκλειστικά από την ΕΖΑ από τον Μάρτιο του 2026.

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία, διευρύνοντας τη συνεργασία της με τη Mahou San Miguel και εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό της στην ελληνική αγορά με την ισπανική μπύρα SAN MIGUEL.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα αυτή προσθήκη αναβαθμίζει ουσιαστικά το εμπορικό και προϊοντικό αποτύπωμα της ΕΖΑ σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές με έντονο διεθνή χαρακτήρα. Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, τη διαρκή εξέλιξη και τη δημιουργία αξίας, η ΕΖΑ επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία και τον σύγχρονο ρόλο της στην ελληνική αγορά μπύρας. Παράλληλα, η ένταξη της SAN MIGUEL εντάσσεται στο συνολικό αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, το οποίο εστιάζει στη συνεχή ανανέωση και αναβάθμιση της γκάμας της με ποιοτικές, διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και ενισχύοντας τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η SAN MIGUEL θα διανέμεται στην Ελλάδα αποκλειστικά από την ΕΖΑ από τον Μάρτιο του 2026. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της ΕΖΑ με τη Mahou San Miguel, έναν από τους κορυφαίους ζυθοποιητικούς ομίλους της Ευρώπης, με μακρά ιστορία και ισχυρή διεθνή παρουσία. Μέσα από το εκτεταμένο και οργανωμένο δίκτυο διανομής της, η ΕΖΑ διασφαλίζει την άμεση και αποτελεσματική διάθεση της SAN MIGUEL στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η SAN MIGUEL είναι η κορυφαία σε εξαγωγές ισπανική μπύρα παγκοσμίως με ιστορία που ξεπερνά τα 130 χρόνια. Με ισχυρή διεθνή αναγνωρισιμότητα η SAN MIGUEL αποτελεί ιδανική προσθήκη στο portfolio της ΕΖΑ, ενισχύοντας ουσιαστικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως σύγχρονου και δυναμικού παίκτη στον κλάδο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, δήλωσε: «Η ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη Mahou San Miguel και η ένταξη της SAN MIGUEL στο χαρτοφυλάκιό μας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ΕΖΑ. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να υποδεχόμαστε στο portfolio μας μια εμβληματική διεθνή μάρκα και να συνεργαζόμαστε με έναν όμιλο που μοιράζεται τις ίδιες αξίες ποιότητας και εξέλιξης. Η SAN MIGUEL ενισχύει ουσιαστικά τη θέση μας σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους Έλληνες καταναλωτές μπύρες με ξεκάθαρη ταυτότητα και διεθνή χαρακτήρα».