Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές με τα εταιρικά αποτελέσματα στο επίκεντρο

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς το επενδυτικό κοινό εξετάζει τα εταιρικά αποτελέσματα που συνεχίζουν να δημοσιεύονται και σήμερα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Stoxx 600 κερδίζει 0,36% στις 623,84 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται στο «πράσινο». O Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,73% στις 6.079 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημειώνει άνοδο 0,78% στις 25.063 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 προσθέτει 0,98% στις 8.393 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ισχυροποιείται 0,22% στις 10.498 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται στο +0,59% στις 46.796 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει κέρδη 0,56% στις 18.145 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Hermès ενισχύεται κατά 1,8% στο χρηματιστήριο του Παρισιού, καθώς οι πωλήσεις του οίκου μόδας κατέγραψαν αύξηση το τέταρτο τρίμηνο χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τις εμβληματικές τσάντες Birkin, με έναν από τους πιο «δυνατούς» ομίλους στον κλάδο των πολυτελών ειδών να καταγράφει άνοδο σε όλες τις αγορές και στα περισσότερα προϊόντα του. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα του τετάρτου τριμήνου, αυξήθηκαν κατά 9,8%, τη στιγμή που οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 8,24%. Παράλληλα, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη της χρονιάς διαμορφώθηκαν επίσης υψηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Στα μάκρο της ημέρας, με ρυθμό 0,1% σε ετήσια βάση αναπτύχθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η οικονομία της Βρετανίας, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας την Πέμπτη. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι η οικονομία θα είχε αναπτυχθεί κατά 0,2% κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου, μετά από ανάπτυξη 0,1% στο τρίτο τρίμηνο. Σε μηνιαία βάση, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,1% τον Δεκέμβριο, ενώ τον Νοέμβριο είχε αναπτυχθεί κατά 0,2%.

Σε ιστορικά υψηλά οι ασιατικές αγορές

Σε τροχιά ανόδου παρέμειναν για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού την Πέμπτη, με τους δείκτες Nikkei 225 και Kospi να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,14% στις 57.731 μονάδες, ενώ νωρίτερα στη συνεδρίαση ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία το ορόσημο των 58.000 μονάδων και άγγιξε τις 58.048. Ο Topix ενισχύθηκε 0,70% στις 3.882 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi κατέγραψε άλμα 3,13% και διαμορφώθηκε στις 5.522 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ο Kosdaq, μικρής κεφαλαιοποίησης, πρόσθεσε 1% στις 1.125 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 0,31% στις 27.266 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας απώλεσε 0,22% στις 4.713 μονάδες. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε 1,66% στις 9.014 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, επιστροφή στην κερδοφορία έκανε η SoftBank, χάρη στο επενδυτικό «άνοιγμα» που έκανε η ιαπωνική τράπεζα, αξιοποιώντας παράλληλα τη ραγδαία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Το Vision Fund κατέγραψε κέρδη 2,4 δισ. δολαρίων στο δ’ τρίμηνο του 2025, κυρίως χάρη στη σημαντική αύξηση της αξίας της συμμετοχής του στην OpenAI.

Συγκεκριμένα, ο ιαπωνικός όμιλος ανακοίνωσε κέρδη 4,2 δισ. δολαρίων από την επένδυσή του στην OpenAI κατά το τρίμηνο που έληξε στα τέλη Δεκεμβρίου, αντισταθμίζοντας τις απώλειες από τη μείωση της μετοχής της Coupang, της Didi, καθώς και από την υποχώρηση της αξίας της ByteDance, μητρικής του TikTok.