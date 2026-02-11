Τσιόδρας: Η νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων

Ο κ. Τσιόδρας σημείωσε ότι η Μεσόγειος έχει μεταβληθεί σε «hotspot» της κλιματικής κρίσης, συμπληρώνοντας ότι «επειδή τα ακραία φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται, όπως βλέπουμε στην πατρίδα μου την Ελλάδα, χρειαζόμαστε διαφορετική αντιμετώπιση».

Την ανάγκη η Ευρώπη να στηριχτεί στο τρίπτυχο «προετοιμασία, συνεργασία, προστασία», ώστε να γίνουν οι κοινωνίες μας πιο ανθεκτικές και οι πολίτες να αισθάνονται πιο ασφαλείς, υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων στη νότια Ευρώπη.

Ο κ. Τσιόδρας σημείωσε ότι η Μεσόγειος έχει μεταβληθεί σε «hotspot» της κλιματικής κρίσης, συμπληρώνοντας ότι «επειδή τα ακραία φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται, όπως βλέπουμε στην πατρίδα μου την Ελλάδα, χρειαζόμαστε διαφορετική αντιμετώπιση».

«Πρέπει να σταθούμε δίπλα στους ευρωπαίους παραγωγούς που βλέπουν τη σοδειά τους να καταστρέφεται, ενισχύοντάς τους να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες για τις οποίες δεν ευθύνονται εκείνοι», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι η κλιματική κρίση δεν αποτυπώνεται μόνο σε πλημμύρες ή πυρκαγιές, αλλά και σε παρατεταμένες ξηρασίες, λειψυδρία και καύσωνες.

Και καταλήγοντας, τόνισε την ανάγκη για συστηματική προετοιμασία, ενίσχυση των υποδομών, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας μέσω του rescEU και αποκατάσταση των ζημιών με πιο γρήγορες διαδικασίες μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Με τη σχετική ανακοίνωση κοινοποιείται και το κείμενο της παρέμβασης του κ. Τσιόδρα, το οποίο έχει ως εξής:

«Η Μεσόγειος έχει μεταβληθεί σε hotspot της κλιματικής κρίσης.

Επειδή τα ακραία φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται, όπως βλέπουμε στην πατρίδα μου την Ελλάδα, χρειαζόμαστε διαφορετική αντιμετώπιση.

Συστηματική προετοιμασία, ενίσχυση των υποδομών, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας μέσω του rescEU.

ποκατάσταση των ζημιών με πιο γρήγορες διαδικασίες μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Η κλιματική κρίση δεν αποτυπώνεται μόνο σε πλημμύρες ή πυρκαγιές.

Παράλληλα με τα ακραία φαινόμενα, παρατεταμένες ξηρασίες, λειψυδρία, καύσωνες επηρεάζουν του Ευρωπαίους παραγωγούς, που βλέπουν τη σοδειά τους να καταστρέφεται.

Και πρέπει να σταθούμε δίπλα τους, ενισχύοντάς τους να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες για τις οποίες δεν ευθύνονται εκείνοι.

Η αλλαγή των συνθηκών απαιτεί νέα προσέγγιση: Προετοιμασία, Συνεργασία, Προστασία.

Είναι οι όροι που θα κάνουν τις κοινωνίες μας πιο ανθεκτικές και τους πολίτες μας να αισθάνονται πιο ασφαλείς.

Σας ευχαριστώ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ