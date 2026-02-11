Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα - Άλμα 6% για Siemens

Η μετοχή της Heineken κερδίζει 0,5%. Η Commerbank διολισθαίνει κατά 2,6%. Η μετοχή της TotalEnergies χάνει 0,1%.

Μικτά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη στα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται στη ζώνη του ευρώ, ενώ οι αγορές παγκοσμίως αναμένουν τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν σήμερα.

Συγκεκριμένα, ο Stoxx 600 χάνει 0,28% στις 619,22 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να σημειώνουν ήπιες μεταβολές. O Euro Stoxx 50 αποδυναμώνεται 0,32% στις 6.027 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημειώνει απώλειες 0,33% στις 24.902 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,37% στις 8.296 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται 0,19% στις 10.373 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται στο -0,99% στις 46.341 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει πτώση 0,16% στις 18.089 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Siemens Energy σημειώνει άλμα σχεδόν 6%, καθώς τα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου της σχεδόν τριπλασιάστηκαν, αφού οι παραγγελίες-ρεκόρ αύξησαν τα περιθώρια κερδοφορίας και τις ταμειακές ροές, με ώθηση από την ισχυρή ζήτηση για ανεμογεννήτριες.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες αυξήθηκαν στα 17,60 δισ. ευρώ στο τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 34% σε συγκρίσιμη βάση, ανεβάζοντας το ανεκτέλεστο στα 146 δισ. ευρώ από 131 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα έσοδα σημείωσαν άνοδο 13% σε συγκρίσιμη βάση στα 9,70 δισ. ευρώ, ενώ τα EBITDA αναρριχήθηκαν στα 1,16 δισ. ευρώ από 481 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους σκαρφάλωσε στο 12% από 5,4%.

Η μετοχή της Heineken κερδίζει 0,5% αφότου ανακοίνωσε ανοδο των ετήσιων λειτουργικών κερδών της χάρη στην αύξηση τιμών και την εξοικονόμηση κόστους, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι θα περικόψει 5.000 έως 6.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς αυξάνει την παραγωγικότητα στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της. Η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο επεσήμανε πως τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν οργανικά κατά 4,4% στα 4,39 δισ. ευρώ το 2025, με το περιθώριο κέρδους να σκαρφαλώνει κατά 41 μονάδες βάσης στο 15,2%.

Επιπλέον, ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας για το 2025, με αύξηση 18% στα 4,5 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η Commerbank, υπερβαίνοντας τους στόχους ανάπτυξης. Συγκεκριμένα κατέγραψε καθαρά κέρδη 2,6 δισ. ευρώ παρά τα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους 562 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυξήθηκαν 10% στα 12,2 δισ. ευρώ, χάρη στην άνοδο 7% των καθαρών εσόδων από προμήθειες στα 4 δισ. ευρώ και την ισχυρή απόδοση της πολωνικής θυγατρικής της mBank. Παρόλα αυτά, η μετοχή της γερμανικής τράπεζας διολισθαίνει κατά 2,6%.

Η μετοχή της TotalEnergies χάνει 0,1%, μετά την ανακοίνωση ότι μειώνει σημαντικά το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της, καθώς οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου ασκούν πίεση στις μεγάλες εταιρείες ενέργειας της Ευρώπης. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της TotalEnergies μειώθηκαν κατά 13% στο τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 3,84 δισ. δολάρια, έναντι της μέσης εκτίμησης των αναλυτών για 3,81 δισ. δολάρια. Η επιχείρηση σχεδιάζει buyback 750 εκατ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, όταν στο δ' τρίμηνο του 2025 επαναγόρασε 1,5 δισ. δολάρια ενώ διατήρησε αμετάβλητο το τριμηνιαίο μέρισμα στα 0,85 ευρώ ανά μετοχή.

Ασιατικά χρηματιστήρια

Ανοδικά κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, παρά τις ανησυχίες των επενδυτών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τα αδύναμα οικονομικά δεδομένα από τις ΗΠΑ, ενώ εξέτασαν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Κίνα.

Πιο συγκεκριμένα, άνοδο χαμηλότερη από το αναμενόμενο κατέγραψε ο πληθωρισμός στις τιμές καταναλωτή στην Κίνα τον Ιανουάριο. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 0,2% τον Ιανουάριο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας, κάτω από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για αύξηση 0,4% σε δημοσκόπηση του Reuters. Αυτό ακολούθησε μια αύξηση 0,8% τον Δεκέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο σε σχεδόν τρία χρόνια.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 0,31% στις 27.266 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας απώλεσε 0,22% στις 4.713 μονάδες.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άλμα 2,28% στις 57.650 μονάδες. Ο Topix ενισχύθηκε 1,90% στις 3.855 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi κατέγραψε άνοδο 1% στις 5.354 μονάδες. Ο Kosdaq, μικρής κεφαλαιοποίησης, έχασε 0,03% στις 1.114 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε 1,66% στις 9.014 μονάδες, καταγράφοντας νέο υψηλό τριμήνου.