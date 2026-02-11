ΧΑ: Επιμένουν οι πωλητές στις τράπεζες, στο «κόκκινο» το μεγαλύτερο μέρος του FTSE Large Cap

Με πιέσεις στις τράπεζες και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips ξεκίνησαν οι συναλλαγές της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Συνεχίζει ανοδικά η Coca-Cola HBC.

Με πιέσεις στις τράπεζες και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips ξεκίνησαν οι συναλλαγές της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Μετά και την απόφαση της MSCI να διατηρήσει αμετάβλητη τη σύνθεση των ελληνικών δεικτών, το επόμενο μεγάλο ορόσημο μετατίθεται χρονικά για τις 31 Μαρτίου, οπότε και θα ανακοινωθεί η απόφαση του οίκου για την αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων – και αυτό αναμένεται να λειτουργήσει ως βασικός «καταλύτης» για τις κινήσεις των επενδυτών στο μεσοδιάστημα.

Εκτός συνόρων, Φρανκφούρτη και Παρίσι καταγράφουν ήπιες απώλειες, ενώ με μικρά κέρδη 0,20% κινείται ο βρετανικός FTSE 100. Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στα στοιχεία για την απασχόληση. Ξένοι αναλυτές θα δώσουν προσοχή και σε ενδεχόμενες σημαντικές καθοδικές αναθεωρήσεις παλαιότερων στοιχείων. Επίσης, τα σημερινά στοιχεία θα συνοδεύονται όχι μόνο από τις ετήσιες αναθεωρήσεις, αλλά και από επικαιροποίηση του λεγόμενου μοντέλου «birth-death», το οποίο αποτυπώνει την «καθαρή» δημιουργία θέσεων εργασίας που προκύπτει από το άνοιγμα και το κλείσιμο επιχειρήσεων.

Στο ελληνικό ταμπλό, όπου από την αρχή του έτους καταγράφονται υψηλές αποδόσεις σε επίπεδο μεμονωμένων τίτλων, οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων που θα πυκνώσουν το επόμενο διάστημα αναμένεται να εντείνουν την κινητικότητα. Ενδεικτικά, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνεχίζει να ξεχωρίζει με άνοδο περί του 41% από την 1η Ιανουαρίου, η Cenergy καταγράφει κέρδη περί του 30%, η ElvalHalcor περί του 28%, Τρ. Πειραιώς και Optima ενισχύονται 27% και 24% αντίστοιχα στο ίδιο διάστημα και η Τρ. Κύπρου περί του 20%.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούνται εύλογες οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με τα επίπεδα των 2.256 και 2.216 μονάδων να λειτουργούν ως σημεία στήριξης για τον Γενικό Δείκτη και τα σημεία αντίστασης στις 2.407 και 2.423 μονάδες.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.320,57 μονάδες με απώλειες 1,06%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Παρόμοια η κίνηση του τραπεζικού δείκτη, που υποαποδίδει με απώλειες 2,11% στις 2.704,91 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:2,4, με 27 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 65 σε αρνητικό και 58 αμετάβλητων.

Ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 42,68 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €1,80 σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap η μετοχή της Coca-Cola HBC συνεχίζει ανοδικά, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, ενισχυμένη 2,85% στα 52,40 ευρώ. Με κέρδη 1,13% στα 35,94 ευρώ ακολουθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ θετικό πρόσημο εμφανίζουν και οι Jumbo (+0,31%) και Viohalco (+0,16%).

Στον αντίποδα βρίσκονται οι Motor Oil και Metlen με απώλειες 3,59% και 3,14% αντίστοιχα, περί του 3% υποχωρεί η Alpha Bank στα 4,05 ευρώ, ενώ απώλειες 2,25% και 2,08% καταγράφουν οι τίτλοι των ΕΤΕ και Eurobank.