IndiGo: Απευθείας πτήσεις από Βομβάη και Δελχί για Αθήνα

Η IndiGo γίνεται ο πρώτος ινδικός αερομεταφορέας που θα επιχειρεί απευθείας στις δύο χώρες, καθώς θα εκτελεί τρεις πτήσεις την εβδομάδα σε κάθε προορισμό

Εγκαινίασε σήμερα τις απευθείας πτήσεις μεταξύ Βομβάης και Αθήνας, η αεροπορική εταιρεία IndiGo, σηματοδοτώντας το «ντεμπούτο» της σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων με αεροσκάφος στενής ατράκτου, με την αξιοποίηση του πρώτου στην Ινδία, Airbus A321XLR.

Από αύριο, 24 Ιανουαρίου 2026, η IndiGo θα συνδέει την Αθήνα και με το Δελχί, με το ίδιο αεροσκάφος. Με αυτά τα δρομολόγια η IndiGo γίνεται ο πρώτος ινδικός αερομεταφορέας που θα επιχειρεί απευθείας στις δύο χώρες, καθώς θα εκτελεί τρεις πτήσεις την εβδομάδα σε κάθε προορισμό, ενώ σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω την ελληνική διασυνδεσιμότητα προσθέτοντας σταδιακά προορισμούς.

«Η Αθήνα αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για τους Ινδούς ταξιδιώτες που αναζητούν ταξίδια αναψυχής, δραστηριότητες MICE και τουρισμό γάμων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει Ιστορία, πολιτισμό και μεσογειακή ομορφιά. Τα νέα δρομολόγια από τη Βομβάη και το Δελχί ανταποκρίνονται σε αυτή τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, ενισχύοντας παράλληλα το ευρωπαϊκό δίκτυο της IndiGo. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας codeshare της IndiGo με την AEGEAN (υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων), οι Ινδοί επιβάτες που ταξιδεύουν προς την Αθήνα θα απολαμβάνουν απρόσκοπτη συνέχεια ταξιδιού προς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη και τα ελληνικά νησιά» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Ο Pieter Elbers, διευθύνων σύμβουλος της IndiGo, δήλωσε: «Η Αθήνα αποτελεί έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό προορισμό για την IndiGo, καθώς είναι το πρώτο διεθνές δρομολόγιο που εξυπηρετείται με το πρώτο αεροσκάφος A321XLR της Ινδίας και καθιστά την IndiGo την πρώτη αεροπορική εταιρεία της χώρας που προσφέρει απευθείας πτήσεις μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την έναρξη αυτού του νέου αεροπορικού διαδρόμου, που διευρύνει την παγκόσμια διασυνδεσιμότητα της Ινδίας και αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε την πορεία της χώρας προς την ανάδειξή της σε παγκόσμιο αεροπορικό κόμβο. Οι απευθείας αυτές πτήσεις, δεν θα κάνουν μόνο τα ταξίδια πιο εύκολα για ταξιδιώτες αναψυχής και επαγγελματίες, αλλά θα συμβάλουν και στην ενίσχυση των διμερών δεσμών μεταξύ δύο από τους αρχαιότερους πολιτισμούς του κόσμου. Ευχαριστούμε επίσης τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για την υποστήριξή του και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενδυνάμωση αυτής της συνεργασίας, προσφέροντας με συνέπεια στους πελάτες μας, οικονομικές, άνετες και αξιόπιστες ταξιδιωτικές εμπειρίες».

Ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών, Γιάννης Παράσχης, δήλωσε: «Η 23η Ιανουαρίου 2026 αποτελεί ορόσημο για τη διασυνδεσιμότητα του αεροδρομίου μας, της πόλης μας και της χώρας. Πρόκειται για την πρώτη απευθείας τακτική αεροπορική σύνδεση μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας. Η έναρξη των απευθείας πτήσεων της IndiGo, που συνδέουν το Δελχί και τη Βομβάη με την Αθήνα, είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία δημιουργεί προοπτικές για τον τουρισμό, ενώ παράλληλα ενισχύει τους επιχειρηματικούς και οικονομικούς δεσμούς, καθώς και τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών. Η στρατηγική επιλογή της IndiGo να επενδύσει στην αγορά μας επεκτείνοντας το δίκτυό της με την απευθείας αυτή σύνδεση, ενισχύει τη δέσμευσή μας για την ουσιαστική στήριξη των αναπτυξιακών σχεδίων της αεροπορικής εταιρείας για την Αθήνα. Θα θέλαμε να ευχηθούμε στον νέο αεροπορικό συνεργάτη μας να έχει πάντα ασφαλείς και γεμάτες πτήσεις, και προσκαλούμε το ταξιδιωτικό κοινό να απολαύσει την απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία της ιστορικά πρώτης αεροπορικής σύνδεσης της Αθήνας με μία από τις πιο σημαντικές αγορές στον κλάδο των διεθνών αερομεταφορών».