Prodea Investments: Γιατί κάνει focus στον τουριστικό τομέα

Τι ψάχνει η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της Ελλάδας στο «κομμάτι» της φιλοξενίας. Τα ξενοδοχειακά projects, η υφιστάμενη πλατφόρμα, η σχηματοποίηση των εταιρειών, οι κινήσεις σε Ελλάδα και Ιταλία. Οι αναπτύξεις που «ετοιμάζονται» και η προσέλκυση επενδυτών.

Τα επόμενα «βήματα» προς την κατεύθυνση της δημιουργίας της νέας της δομής που περιλαμβάνει και ενίσχυση του φορέα στον τουρισμό, όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, στο πλαίσιο μετασχηματισμού της ΑΕΕΑΠ προωθεί η διοίκηση της Prodea Investments, υπό τον CEO, κ. Αρ. Καρυτινό.

Η ΑΕΕΑΠ προχώρησε στη σχηματοποίηση δύο εταιρειών με τις επωνυμίες «Μητροπόλεως 23 Hospitality ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Metropolitan Square Hospitality ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 10,2 εκατ. και 5,5 εκατ. αντίστοιχα, ήτοι συνολικά 15,7 εκατ. ευρώ. Οι δύο εταιρίες έχουν ως σκοπό τη δραστηριότητα στον τομέα της φιλοξενίας – τουρισμού.

Τι κάνουν οι εταιρείες

Ειδικότερα, στους σκοπούς δράσης συμπεριλαμβάνονται: α) η αγορά ή/και μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων σε όλες τις περιοχές της χώρας και η επ' αυτών ανέγερση, ανακατασκευή λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, καταλυμάτων και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων, όπως και η αγορά ή/και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, καταλυμάτων και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων κυριότητος τρίτων, β) αγορά ή/και μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων σε όλες τις περιοχές της χώρας και η επ' αυτών ανέγερση, ανακατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενώνων φιλοξενίας νέων, όπως και η αγορά ή/και εκμετάλλευση ξενώνων φιλοξενίας νέων κυριότητος τρίτων, γ) η ανέγερση ακινήτων πάσης φύσεως, σκοπού και χρήσης για ίδιο λογαριασμό και χρήση, δ) η αγορά, διαχείριση και εκμετάλλευση εν γένει ακινήτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, για οποιοδήποτε σκοπό και χρήση.

Η εστίαση σε τουρισμό (και logistics)

Όπως είχαν επισημάνει πρόσφατα η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ και ο βασικός της μέτοχος, κ. Χρ. Παπαχριστοφόρου, σε γενικές γραμμές, η ΑΕΕΑΠ θα συνεχίσει την πορεία της ως holding, έχοντας από κάτω της δύο βασικούς πυλώνες, δύο «οχήματα» σε Τουρισμό και Logistics, που μαζί με τα data centers που ενδιαφέρουν την εισηγμένη και μάλλον σύντομα θα έχουμε εξελίξεις – ανακοινώσεις, θα αποτελέσουν τους δυο βασικούς επενδυτικούς τομείς με υπό ανάπτυξη projects, στην παρούσα και μόνο φάση, περί τα 450 εκατ. ευρώ. Αν και δεν είχαν δοθεί λεπτομέρειες για την νέα δομή, στην ΑΕΕΑΠ σχεδίαζαν να «χτίσουν» εξειδικευμένους πυλώνες και κάθε ένας από αυτούς να μπορεί να προσελκύσει δικούς της επενδυτές. Όπως προκύπτει, και προκειμένου η ΑΕΕΑΠ να αποκτήσει χαρακτηριστικά… «επενδυσιμότητας» κυρίως για ξένους επενδυτές, και αφού δεν κατέστη εφικτό τα περασμένα χρόνια να πραγματοποιηθεί κάποιο σημαντικό placement που θα έφερνε διεθνή χαρτοφυλάκια, η εισηγμένη αποκτά δύο θυγατρικές σε Τουρισμό – Ξενοδοχεία και Logistics, τομείς με ενδιαφέρον και για ξένα funds.

«Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός εταιρικού σχήματος με αυξημένη ευελιξία, το οποίο θα στηρίζεται σε εξειδικευμένους πυλώνες, ώστε καθένας από αυτούς να μπορεί να προσελκύει τους δικούς του επενδυτές, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα εξόδου (exit) στους υφιστάμενους μετόχους», έχει αναφέρει ο κ. Καρυτινός. Η τάση στις διεθνείς αγορές αναφορικά με εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία αφορά σε REITs με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο hospitality και τα logistics.

Τα σχέδια στο hospitality

Εν προκειμένω για τον τουρισμό, και μετά τα «πωλητήρια» που μπήκαν, ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ, τα οποία μάλλον θα συνεχιστούν σε χώρους όπως π.χ. τα γραφεία κ.α., που άλλαξαν τον σχεδιασμό της εισηγμένης με εστίαση σε 2, κυρίως, τομείς, η ΑΕΕΑΠ επικεντρώνεται στους κλάδους του luxury, high end hospitality σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία ενώ, επιλεκτικά, σε αγορές όπως η Ισπανία. «Θέλουμε να γίνουμε σαν μια μίνι… BlackStone της ΝΑ Ευρώπης», είχε αναφέρει ο κ. Παπαχριστοφόρου, δείχνοντας την φιλοσοφία του και αναφερόμενος στον μεγαλύτερο διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων παγκοσμίως. Ήδη η εταιρεία έχει την Mediterranean Hospitality Venture (MHV) που είναι ο πυλώνας για επενδύσεις στον κλάδο του hospitality (και σε αξία αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του χαρτοφυλακίου του ομίλου αυτή τη στιγμή ενώ στην πορεία αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί η αξία των επενδύσεων σε αυτόν τον πυλώνα).

Ο τουριστικός φορέα MHV έχει υπό την ομπρέλα του μεγάλα assets σε Κύπρο και Ελλάδα (Πάρο, Μήλο που θα είναι έτοιμο το 2027 με 115-117 δωμάτια πλέον, Πόρτο Χέλι), όπως και Ιταλία, με την ΑΕΕΑΠ να σχεδιάζει να ανεβάσει την αξία του τομέα φιλοξενίας σε περίπου 2 δις ευρώ προσεχώς (βάθος 4ετίας). O πυλώνας του hospitality έχει αυτή τη στιγμή 9 ξενοδοχεία, η πλειοψηφία των οποίων διαχειρίζονται ή επιβλέπονται από την ίδια την MHV και τον όμιλο της Prodea με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και τον έλεγχο του λειτουργικού κινδύνου. Στον τομέα αυτόν η ΑΕΕΑΠ φέρεται να προωθεί επενδύσεις περί τα 340 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με τον τουρισμό, όπου ήδη υπάρχει χαρτοφυλάκιο με σχεδόν 1.300 δωμάτια (95 service apartments, κατά κύριο λόγο στην Κύπρο, που όμως κατέχουν το 25% της συνολικής αξίας) και ο στόχος είναι στα 2.000 δωμάτια, είναι υπό κατασκευή το ξενοδοχείο στην Ιταλία με στόχο να λειτουργήσει αρχές 2027, που θα φέρει την επωνυμία Emblems της Accor και 2 εστιατόρια Nammos, ένα ελληνικό και ένα ιταλικό. Για το luxury ξενοδοχείο Porto Paros υπάρχει αισιοδοξία για τις άδειες, αν και είναι περίπλοκο έργο γιατί είναι στις Κυκλάδες. Αυτά τα δύο αποτελούν επενδύσεις με capex 200 εκατ. ευρώ, με ίδια κεφάλαια, αλλά έχουν αξία που εκτιμάται στα 400 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η ΑΕΕΑΠ κοιτάζει και προς την Ισπανία για κινήσεις στον ξενοδοχειακό τομέα.

Όπως είχε αναφέρει η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ σε πρόσφατη ενημέρωση (λίγο πριν τις εορτές του 2025), ως προς τις λοιπές επενδύσεις των 140 εκατ. ευρώ αφορούν: το Νikki Beach στο Πόρτο Χέλι που κάνει rebranding και θα λειτουργήσει κάτω από το brand των MGALLERY επίσης του ξενοδοχειακού κολοσσού της Accor, επίσης τον οικιστικό Πύργο στη Λεμεσό, ενώ στη Μήλο υπογράφεται προσεχώς η συμφωνία με το ξενοδοχειακό brand που θα βάλει την υπογραφή του στο project με προοπτική να είναι έτοιμο το 2027.