Εισήχθη στο Euronext Amsterdam η Czechoslovak Group

Τη διαπραγμάτευσή τους στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Άμστερνταμ ξεκίνησαν οι μετοχές του Czechoslovak Group.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης σηματοδοτήθηκε συμβολικά με την κρούση του κώδωνα έναρξης των συναλλαγών στο χρηματιστήριο Euronext στο Άμστερνταμ, την οποία πραγματοποίησε αυτοπροσώπως ο Ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου CSG, Μίχαλ Στρναντ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου και είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων και συστηματικών προσπαθειών και επιβεβαίωση της σταθερότητας, της διεθνούς αξιοπιστίας και της ικανότητάς του να λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και διακυβέρνησης.

Ο Μίχαλ Στρναντ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της CSG, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την CSG, καθώς εντασσόμαστε στην αγορά του Euronext Amsterdam και χαιρετίζουμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι επενδυτές. Η επιτυχής εισαγωγή μας αντικατοπτρίζει τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και την εφευρετικότητα των ανθρώπων μας, καθώς και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν πελάτες και των συνεργατών μας. Η μετάβασή μας σε εισηγμένη εταιρεία ενισχύει τη δέσμευσή μας στη διαφάνεια, την εταιρική διακυβέρνηση και μας επιτρέπει να επενδύσουμε περαιτέρω στην καινοτομία, να επεκτείνουμε το παγκόσμιο αποτύπωμά μας και να εκπληρώσουμε την αποστολή μας ως κρίσιμος μακροπρόθεσμος προμηθευτής προηγμένων αμυντικών και βιομηχανικών λύσεων για κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και κυβερνητικούς εταίρους διεθνώς. Είμαστε περήφανοι για τον συνδυασμό της τσεχικής βιομηχανικής μας κληρονομιάς και του παγκόσμιου παραγωγικού μας αποτυπώματος και προσβλέπουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μας τα επόμενα χρόνια».