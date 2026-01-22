Societe Generale: «Ψαλίδι» σε 1.800 θέσεις εργασίας για μείωση εξόδων

Περίπου 1.800 εργαζόμενους σχεδιάζει να απολύσει η Societe Generale στη Γαλλία μέχρι το τέλος του επόμενο έτους.

«Η Societe Generale συνεχίζει να ενισχύει την επιχειρηματική της αποτελεσματικότητα, να απλοποιεί την οργάνωσή της και να επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την εσωτερική κινητικότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της τράπεζας με την οποία γνωστοποίησε τις απολύσεις.

Η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας κατέγραψε ισχυρό 2025 με τη μετοχή της να ενισχύεται 150% ξεπερνώντας τις ευρωπαϊκές της ανταγωνίστριες, σύμφωνα με το Bloomberg. Το ράλι προέκυψε έπειτα από την στρατηγική στροφή του Κρούπα, από την ενίσχυση των κεφαλαιουχικών αποθεμάτων στην επιστροφή χρημάτων προς του μετόχους, μεταξύ άλλων μέσω μίας επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο.

Ο Κρούπα ανέλαβε καθήκοντα τον Μάιο του 2023 και έκτοτε έχει απολύσει εκατοντάδες εργαζόμενους από τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας και έχει πουλήσει μονάδες για να μειώσει τα έξοδα.

«Έπειτα από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, οι προγραμματισμένες αλλαγές θα εφαρμοστούν σταδιακά από το 2026 και το 2027 για τις σχετικές δραστηριότητες και ενδεχομένως και αργότερα για τη Λιανική Τραπεζική στη Γαλλία», τονίζει την ανακοίνωση.