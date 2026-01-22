Στρατηγική συμφωνία Metlen - Τσάκου: Ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Η συνεργασία προβλέπει τη συμμετοχή της Metlen σε κοινή εταιρεία (SPV) με τον Όμιλο Τσάκου (Όμιλος Τσάκου 60% - Metlen 40%).

Σε στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία (energy management) και εμπορική διαχείριση ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προχωρούν η Metlen και ο Όμιλος Τσάκου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία προβλέπει τη συμμετοχή της Metlen σε κοινή εταιρεία (SPV) με τον Όμιλο Τσάκου (Όμιλος Τσάκου 60% - Metlen 40%), η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία Υβριδικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με Σύστημα Αποθήκευσης αποτελούμενου από φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 251,9 MW και Σύστημα Αποθήκευσης ενέργειας με αναμενόμενη χωρητικότητα 375 MWh, στη Στερεά Ελλάδα.

Η υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026, με στόχο την ολοκλήρωση στις αρχές του 2028.

Με την επένδυση της στο συγκεκριμένο έργο, η Metlen α) εισέρχεται εκ νέου μετοχικά στις ΑΠΕ νέας γενιάς, β) αναλαμβάνει την κατασκευή και γ) εντάσσει την διαχείριση της εμπορικής λειτουργίας της μονάδας, ενός έργου-ορόσημου για τη χώρα, που συνδυάζει την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας μεγάλης κλίμακας στο Energy Management της Εταιρείας, τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Μέσω στρατηγικών συνεργασιών, όπως αυτή με τον Όμιλο Τσάκου, η Metlen με αποδεδειγμένη διεθνή εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων υβριδικών έργων παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκών με συστήματα αποθήκευσης), επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, δημιουργώντας το Utility της επόμενης ημέρας», καταλήγει.