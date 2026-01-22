ΟΤΕ: Στις 26 Φεβρουαρίου τα αποτελέσματα του 2025

Η διοίκηση θα διοργανώσει την ίδια ημέρα τηλε-συνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές για να συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα.

Tην Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026, θα δημοσιεύσει o Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (OTE) τα οικονομικά αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου και έτους 2025.

Η διοίκηση θα διοργανώσει την ίδια ημέρα, μετά την ως άνω δημοσίευση των αποτελεσμάτων και ώρα 13:00 (Ελλάδα) /12:00 (Ευρώπη) /11:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /06:00 (Ανατ. ΗΠΑ) τηλε-συνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές για να συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα.