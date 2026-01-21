Χατζηθεοδοσίου: Tα επιμελητήρια να δημιουργούν σχολές προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς

Η έλλειψη προσωπικού έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με 8 στους 10 εργοδότες να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην εύρεση εργαζομένων.

Στην ανάγκη ενίσχυσης της τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σε συνέντευξή του στο Action24, επισημαίνοντας ότι τα επόμενα χρόνια, λόγω της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, η χώρα θα χρειαστεί πάνω από 300.000 εργαζόμενους με νέες δεξιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την πρόταση του ΕΕΑ για αλλαγή του νομικού πλαισίου, ώστε τα επιμελητήρια να μπορούν να δημιουργούν σχολές και δομές εκπαίδευσης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς.

Όπως επισήμανε, η έλλειψη προσωπικού έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με 8 στους 10 εργοδότες να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην εύρεση εργαζομένων. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι, το πρόβλημα αφορά τόσο ανειδίκευτο όσο και -κυρίως- εξειδικευμένο προσωπικό, με σημαντικά κενά σε τεχνικά επαγγέλματα, οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων, εργαζόμενους στην εστίαση και τον τουρισμό, αλλά και σε ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης, όπως προγραμματιστές.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι η κατάσταση αυτή είναι απόρροια, σε μεγάλο βαθμό, της δεκαετούς κρίσης και του brain drain, τονίζοντας ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να πληρώνει το τίμημα της μαζικής φυγής νέων εργαζομένων στο εξωτερικό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αποσύνδεση της εκπαίδευσης από τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, σημειώνοντας ότι, ενώ η χώρα «εξάγει» επιστήμονες υψηλής κατάρτισης, όπως γιατρούς, αντιμετωπίζει ταυτόχρονα σοβαρές ελλείψεις τόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο και σε κρίσιμα τεχνικά επαγγέλματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ