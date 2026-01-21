Η Optima bank εντάχθηκε στη σειρά δεικτών FTSE4Good

«Η αναγνώριση αυτή, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Optima bank στη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών της σε θέματα βιωσιμότητας και υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας».

Στον FTSE4Good Emerging Index εντάχθηκε η Optima bank για τις επιδόσεις της ως προς τις πρακτικές που ακολουθεί σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Η σειρά δεικτών FTSE4Good, που δημιουργήθηκε από τον διεθνή πάροχο δεικτών FTSE Russel, έχει σχεδιαστεί για να μετρά την απόδοση εταιρειών που εφαρμόζουν συγκεκριμένες πρακτικές σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), όπως τονίζεται.

Οι δείκτες FTSE4Good αποτελούν σημείο αναφοράς από ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων στην αγορά για την αξιολόγηση και δημιουργία υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων. Κατόπιν αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητους φορείς και σύμφωνα με τα κριτήρια του FTSE4Good, η FTSE Russel επιβεβαίωσε ότι η Optima bank πληροί τις απαιτήσεις για να αποτελέσει μέλος της σειράς δεικτών FTSE4Good.

«Η αναγνώριση αυτή, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Optima bank στη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών της σε θέματα βιωσιμότητας και υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας» υπογραμμίζει.

Σε δήλωσή του, ο CEO της Optima bank κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης ανέφερε: «Η ένταξη της Optima bank στη σειρά δεικτών FTSE4Good αποτελεί μια σημαντική διεθνή αναγνώριση της προόδου που έχουμε επιτύχει στα θέματα ESG. Η υπεύθυνη τραπεζική αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Συνδέεται άμεσα με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ομίλου μας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και την κοινωνία. Συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε τις πρακτικές μας σε θέματα βιωσιμότητας, διακυβέρνησης και κοινωνικής υπευθυνότητας».