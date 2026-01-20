VDI Law Firm: Πρώτη διασυνοριακή μετατροπή εταιρείας από την Κύπρο στην Ελλάδα

Η διασυνοριακή μετατροπή εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα αναδεικνύεται πλέον σε μια ιδιαιτέρως ρεαλιστική επιλογή, στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών και εθνικών ρυθμίσεων που διέπουν τους διασυνοριακούς εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Η διασυνοριακή μετατροπή εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα αναδεικνύεται πλέον σε μια ιδιαιτέρως ρεαλιστική επιλογή, στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών και εθνικών ρυθμίσεων που διέπουν τους διασυνοριακούς εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Οι ρυθμίσεις αυτές επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στη δομή και τη λειτουργία των επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξομοιώνοντας μεταξύ άλλων τη φορολογία των συγκεκριμένων εταιριών.

Στο πλαίσιο αυτό, η VDI Law Firm ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης διασυνοριακής μετατροπής εταιρείας από κυπριακή LTD σε ελληνική εταιρεία, και συγκεκριμένα της εταιρείας «RUBLOFT PROPERTIES».

Η συγκεκριμένη μετατροπή πραγματοποιήθηκε πλήρως σύμφωνα με το θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο που διέπει τις διασυνοριακές μετατροπές εντός της Ε.Ε. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να αλλάζει νομική μορφή και να μεταφέρει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να διακόπτεται η νομική της προσωπικότητα. Με απλά λόγια, η εταιρεία συνεχίζει να υπάρχει κανονικά, χωρίς λύση ή εκκαθάριση, χωρίς φορολογική επιβάρυνση και με πλήρη επιχειρηματική συνέχεια.

Στο σημερινό νομικό και κανονιστικό περιβάλλον, όπου η διαχείριση εταιρικών σχημάτων από την Κύπρο προς την Ελλάδα δεν προσφέρει πλέον τα φορολογικά πλεονεκτήματα του παρελθόντος, η διασυνοριακή μετατροπή σε ελληνική εταιρεία αναδεικνύεται ως η πλέον συμφέρουσα, ασφαλής και πρακτική λύση για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Η ομάδα της VDI Law Firm (www.vdilawfirm.com)ανέλαβε τον πλήρη νομικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαδικασίας, καλύπτοντας όλα τα στάδια του μετασχηματισμού και διασφαλίζοντας:

• τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο,

• τη φορολογική εναρμόνιση,

• και τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.

Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Εταίρος Βασίλης Οικονομίδης:

«Η ολοκλήρωση αυτής της πρωτοποριακής διασυνοριακής μετατροπής αποτελεί ορόσημο για τα ελληνικά δεδομένα και ανοίγει τον δρόμο για νέες, πιο στρατηγικές επιλογές εταιρικής δομής μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Αντανακλά τόσο το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών μας όσο και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι εντολείς μας σε σύνθετα και απαιτητικά διασυνοριακά ζητήματα».

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την εξειδίκευση της VDI Law Firm σε σύνθετα εταιρικά και φορολογικά θέματα, καθώς και τη δυνατότητά της να αξιοποιεί αποτελεσματικά τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προς όφελος των πελατών της.

