ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση 4,6% στην κίνηση της Αττικής Οδού το 2025
Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το 2025 παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 1,7% και 12,5% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία κίνησης για τους βασικούς αυτοκινητόδρομους που τελούν υπό τη διαχείριση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το σύνολο του 2025 ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ειδικότερα, η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε 286.278.

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το 2025 παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 1,7% και 12,5% αντίστοιχα, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε 126.876 και 46.082 αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία στους δυο αυτοκινητόδρομους κατά τον μήνα Δεκέμβριο επηρεάστηκε άμεσα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες συνεχίζονται.

