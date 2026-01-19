Project Voria: Στην MGallery του Ομίλου ACCOR η διαχείριση του 5άστερου ξενοδοχείου στο Μαρούσι

Η σχετική μακροχρόνια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας θα θέσει το ξενοδοχείο υπό τη σκέπη ενός εκ των πλέον διακεκριμένων και δημοφιλών διεθνών Brands του Ομίλου.

Τη διεθνή αλυσίδα ξενοδοχειακών μονάδων πολυτελείας MGallery Collection του Ομίλου Accor επέλεξε η North Star Entertainment του Ομίλου Regency Entertainment για τη διαχείριση του Ξενοδοχείου πολυτελείας που θα λειτουργήσει στο υπό κατασκευή συγκρότημα Φιλοξενίας και Ψυχαγωγίας Voria, στο Μαρούσι Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η σχετική μακροχρόνια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας θα θέσει το ξενοδοχείο υπό τη σκέπη ενός εκ των πλέον διακεκριμένων και δημοφιλών διεθνών Brands του Ομίλου Accor, στο οποίο εντάσσονται boutique μονάδες με ιδιαίτερα πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και με μοναδικό concept, το καθένα.

Το Ξενοδοχείο θα είναι δυναμικότητας 170 δωματίων και σουιτών, θα διαθέτει υπερσύγχρονο spa 2.000 τ.μ., χώρους εστίασης και αναψυχής, meeting venues, εσωτερική καθώς και εξωτερική πισίνα, ενώ ο σχεδιασμός του προβλέπει την ενσωμάτωση καινοτόμων εφαρμογών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στον διεθνή τομέα της Φιλοξενίας.

Το πολυδύναμο συγκρότημα Voria, προϋπολογισμού άνω των 380 εκατ. ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση στα βόρεια προάστια της Αττικής εδώ και δεκαετίες. Οι εργασίες κατασκευής του, που εκτελούνται από τη ΜΕΤΚΑ έχουν ήδη ξεκινήσει, με ορίζοντα ολοκλήρωσης και πλήρους λειτουργίας τον Μάιο του 2028. H επένδυση αφορά στη δημιουργία ενός προορισμού υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας που έρχεται να καλύψει σημαντικές ανάγκες σε υποδομές φιλοξενίας και διασκέδασης. Πέραν του Ξενοδοχείου, θα προσφέρει πληθώρα επιλογών ψυχαγωγίας και εστίασης, χώρους για πολιτιστικές εκδηλώσεις και events και καζίνο, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν αλλά και την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής και της Αθήνας, γενικότερα.

«Η συμφωνία με τον Όμιλο ACCOR και την αλυσίδα MGallery Collection είναι μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Εταιρεία μας και αποτελεί ένα ακόμα καθοριστικό βήμα στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της μεγάλης επένδυσης. Εκπληρώνεται έτσι ο στόχος μας, το ξενοδοχείο του VORIA, να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα ενός διεθνούς hotel operator εγνωσμένου κύρους, δημιουργώντας ένα ξενοδοχείο που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα standards, θα ξεχωρίζει με την αισθητική και την ποιότητα των υπηρεσιών του και θα αναβαθμίζει συνολικά την περιοχή ως προορισμό», δήλωσε ο κ. Γιάννης Τσιρίκος, CEO των Regency Entertainment και North Star.

«Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια φέρνουμε το brand MGallery στη δυναμικά ανερχόμενη περιοχή του Αμαρουσίου μέσω του έργου VORIA. Αυτό το ξενοδοχείο αποτελεί όχι μόνο μια αξιοσημείωτη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό μας, αλλά και ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας και της τοπικής συνάφειας τηςMGallery στην Αθήνα. Κάθε ξενοδοχείο MGallery είναι σχεδιασμένο για να αφηγείται μια μοναδική ιστορία, και είμαστε ενθουσιασμένοι που δημιουργούμε έναν προορισμό που υμνεί τον πολιτισμό, την αισθητική και το πνεύμα της τοπικής κοινότητας, προσφέροντας παράλληλα αξέχαστες εμπειρίες στους επισκέπτες μας. Έργα όπως το VORIA αντικατοπτρίζουν τη συνεχή δέσμευσή μας για την παροχή διακεκριμένης πολυτελούς φιλοξενίας με βαθιές πολιτιστικές ρίζες σε κάθε αγορά που δραστηριοποιούμαστε» δήλωσε η κα Maud Bailly, CEO των Sofitel Legend, Sofitel, MGallery and Emblems.

Σημειώνεται ότι το MGallery στο Μαρούσι, θα είναι το τρίτο μέλος της αλυσίδας στην Αττική, μετά το Athens Capital-MGallery και το Athens Capital Suites-MGallery Collection του Ομίλου «Λάμψα», που από το 2024 αποτελεί έναν εκ των βασικών μετόχων της Regency Entertainment. Το Athens Capital έχει αναδειχθεί σε ένα από τα Ξενοδοχεία MGallery που καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως.