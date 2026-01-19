Polygreen: Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων στο Άμπου Ντάμπι

Το Environment Agency – Abu Dhabi (EAD), σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Again, Please της Polygreen, παρουσίασε ένα νέο πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος επαναχρησιμοποιούμενων σκευών τροφίμων στο Yas Island.

Το Environment Agency – Abu Dhabi (EAD), σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Again, Please της Polygreen, παρουσίασε ένα νέο πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος επαναχρησιμοποιούμενων σκευών τροφίμων στο Yas Island, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων στο Άμπου Ντάμπι.



Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του World Future Energy Summit και στοχεύει στη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ένα σύστημα επαναχρησιμοποιούμενων σκευών να μπορεί να εφαρμοστεί με σαφήνεια και αξιοπιστία στην αγορά, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του λιανεμπορίου και της εστίασης.



Το εγχείρημα αυτό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Αντίθετα, αποτυπώνει την εξέλιξη μιας διαδρομής που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια στην Τήλο, όπου υλοποιήθηκε το πρώτο πιστοποιημένο Zero Waste Island παγκοσμίως. Με τη στήριξη και την τεχνογνωσία της Polygreen, εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο κυκλικής οικονομίας, βασισμένο στην πρόληψη αποβλήτων, τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση σχεδόν του συνόλου των αποβλήτων, αποδεικνύοντας ότι η βιωσιμότητα όταν συνδυάζεται με καινοτόμες περιβαλλοντικές λύσεις, μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.



Η εμπειρία αυτή δημιούργησε πολύτιμη γνώση που σήμερα αξιοποιείται και εξελίσσεται σε διεθνές επίπεδο. Στο Yas Island, η Polygreen μεταφέρει αυτή την τεχνογνωσία στο επόμενο στάδιο της κυκλικής οικονομίας, περνώντας από τη διαχείριση αποβλήτων στην πρόληψη μέσω επαναχρησιμοποίησης, σε ένα περιβάλλον μεγάλης κλίμακας και αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας.



Το πλαίσιο που παρουσίασε το Environment Agency – Abu Dhabi αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του οργανισμού για λύσεις που καθοδηγούνται από τη δημόσια πολιτική και υλοποιούνται από την αγορά, επιταχύνοντας τη μετάβαση μακριά από τα προϊόντα μίας χρήσης. Παράλληλα, ευθυγραμμίζεται με τις υφιστάμενες και επερχόμενες ρυθμίσεις του Άμπου Ντάμπι για τον περιορισμό των πλαστικών μίας χρήσης.



Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το EAD και οι συνεργαζόμενοι φορείς του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων η Polygreen μέσω της πρωτοβουλίας Again, Please, εργάστηκαν από κοινού για τη δημιουργία των βασικών υποδομών που απαιτούνται για λειτουργικά και υγειονομικά ασφαλή συστήματα επαναχρησιμοποίησης, καλύπτοντας όλο τον κύκλο από τη διαχείριση εξοπλισμού και τα σημεία επιστροφής, έως τις λύσεις logistics και τις υπηρεσίες πλύσης. Το πρόγραμμα αξιολογείται με βάση την περιβαλλοντική του απόδοση, τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και την εμπειρία του καταναλωτή.



Η Γενική Γραμματέας του EAD, Δρ. Shaikha Salem Al Dhaheri, δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο θέτει τις βάσεις για ένα πρακτικό και κλιμακούμενο σύστημα επαναχρησιμοποίησης, το οποίο στηρίζει τη μετάβαση του Άμπου Ντάμπι μακριά από τα προϊόντα μίας χρήσης και ενισχύει την αποδοτικότητα των πόρων.



Από την πλευρά του, ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Polygreen, τόνισε ότι η εμπειρία από την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Τήλο απέδειξε πως οι λύσεις βιωσιμότητας μπορούν να λειτουργήσουν στην πράξη. Όπως ανέφερε, σήμερα αυτή η γνώση εξελίσσεται στο Yas Island, γεφυρώνοντας την πολιτική φιλοδοξία με την εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα.



Το νέο πλαίσιο βασίζεται ήδη σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας στο Άμπου Ντάμπι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών σε κορυφαίες διοργανώσεις, όπως η Formula 1, ενισχύοντας τη δυναμική περαιτέρω επέκτασης του συστήματος.



Η διαδρομή από την Ελλάδα στο Άμπου Ντάμπι αναδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας να παράγει τεχνογνωσία που εξελίσσεται και εφαρμόζεται διεθνώς, με την Polygreen να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη μετάβαση προς πιο ώριμα και αποτελεσματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας.

