ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει προσφυγή της Bayer που θέλει να λάβει τέλος το κύμα αγωγών για το Roundup

Το ζιζανιοκτόνο περιέχει την δραστική ουσία γλυφοσάτη, που έχει κατηγορηθεί ως καρκινογόνος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκανε δεκτό το αίτημα να εξετάσει προσφυγή του γερμανικού γίγαντα των αγροχημικών προϊόντων Bayer για να απορρίπτονται στο εξής μηνύσεις και αγωγές που αφορούν τον κίνδυνο καρκίνου εξαιτίας της χρήσης του ζιζανιοκτόνου Roundup, που παρήγαγε η αμερικανική Monsanto, εταιρεία που εξαγόρασε το 2018.

Σε λακωνική γνωμοδότησή του, το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο έχουν αποφασιστική πλειοψηφία οι συντηρητικοί, ανακοίνωσε πως δέχεται να εξετάσει προσφυγή που υπέβαλε η Μπάγερ τον Απρίλιο του 2025.

Το ερώτημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν τα εννιά μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως τέλος της φετινής περιόδου εργασιών τους - στα τέλη Ιουνίου- αφορά το κατά πόσον μπορούν να γίνονται δεκτές μηνύσεις και αγωγές που υποβάλλονται σε διάφορες αμερικανικές πολιτείες εναντίον προϊόντων που κυκλοφορούν χωρίς προειδοποίηση για τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, κάτι πάντως εγκεκριμένο από την ομοσπονδιακή υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος (EPA).

Στην προσφυγή της, η κατασκευάστρια επικαλείται τον ομοσπονδιακό νόμο FIFRA για τα φυτοφάρμακα, τονίζοντας πως απαγορεύεται στις πολιτείες να επιβάλλουν ετικέτες με επιπλέον υγειονομικές προειδοποιήσεις.

Την Μπάγερ υποστηρίζει ως προς αυτό η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θυμίζοντας πως η EPA θεωρεί ότι η γλυφοσάτη - η δραστική ουσία του Roundup - δεν είναι καρκινογόνα.

Ωστόσο, έχει καταταχτεί στις «πιθανόν καρκινογόνες» ουσίες από το διεθνές κέντρο έρευνας για τον καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Το διακύβευμα είναι κρίσιμο για την εταιρεία, καθώς οι προσφυγές εναντίον της Monsanto στη δικαιοσύνη των ΗΠΑ είναι δεκάδες χιλιάδες.

Μετά την εξαγορά της το 2018, η Bayer έχει πληρώσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια για να μπουν στο αρχείο υποθέσεις που συνδέονταν με τη γλυφοσάτη - τους τελευταίους μήνες, άφησε κατά μέρος άλλα 8 δισ. και πλέον, για αυτές που παραμένουν ακόμη σε εξέλιξη.

Ο επικεφαλής της Μπάγερ, ο Μπιλ Άντερσον, εξήρε σε ανακοίνωσή του την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να εξετάσει την προσφυγή της εταιρείας, κρίνοντας πως είναι «καλή είδηση για τους Αμερικανούς αγρότες, οι οποίοι έχουν ανάγκη σαφήνεια ως προς το κανονιστικό πλαίσιο».

«Είναι καιρός το αμερικανικό δικαστικό σύστημα να αποφασίσει ότι οι εταιρείες δεν είναι δυνατόν να τιμωρούνται δυνάμει της νομοθεσίας των πολιτειών, αν συμμορφώνονται προς τις ομοσπονδιακές κανονιστικές απαιτήσεις» για τις ετικέτες των προϊόντων τους, συμπλήρωσε.

Η Λόρι Αν Μπερντ, διευθύντρια του προγράμματος για την περιβαλλοντική υγεία στη ΜΚΟ Center for Biological Diversity, στηλίτευσε από την πλευρά της το γεγονός ότι «το κορυφαίο δικαστήριο (των ΗΠΑ) συμφώνησε να εξετάσει το να στερήσει από εκατομμύρια χρήστες του Roundup που προσβλήθηκαν από καρκίνο την ευκαιρία τους να ακουστούν από τη δικαιοσύνη».

Καθώς αδυνατεί να κερδίσει στα δικαστήρια, «η Μπάγερ ζητεί τώρα το Ανώτατο Δικαστήριο να εμποδίσει τα σώματα ενόρκων να μάθουν τα γεγονότα» για το Roundup, πρόσθεσε.

Η διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ακολουθεί την καταδίκη της Μονσάντο τον Οκτώβριο του 2023 από σώμα ενόρκων στο Σεντ Λούις, στο Μιζούρι, που αποφάσισε ότι η εταιρεία όφειλε να προχωρήσει στην καταβολή αποζημίωσης 1,25 εκατ. δολαρίων στον Τζον Ντερνέλ, άνδρα που παρουσίασε μορφή καρκίνου την οποία απέδωσε στην έκθεσή του στο αμφιλεγόμενο ζιζανιοκτόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ