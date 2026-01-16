Μυτηλιναίος: Βγήκαν τα πρώτα κιλά γαλλίου από τη μονάδα της Metlen

«Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η παντενταρισμένη τεχνολογία μας έχει δοκιμαστεί με επιτυχία όχι στο εργαστήριο, αλλά στη βιομηχανική μας παραγωγή!» τονίζει.

Την παραγωγή των πρώτων πέντε κιλών γαλλίου ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και CEO της Metlen, ένα «ορόσημο για τις κρίσιμες πρώτες ύλες της Ευρώπης» όπως το χαρακτηρίζει.

Όπως αναφέρει, το πιο σημαντικό είναι ότι η παντενταρισμένη τεχνολογία έχει δοκιμαστεί με επιτυχία «όχι στο εργαστήριο, αλλά στη βιομηχανική μας παραγωγή», ενώ το εργοστάσιο αναμένεται να συνεχίσει να εντείνει τις λειτουργίες του το 2026 και οι πρώτοι 5-10 μετρικοί τόνοι «ελπίζει να είναι διαθέσιμοι το 2027».

Επίσης, ευχαρίστησε θερμά τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, αφού χάρη σε αυτήν «το έργο προχωρά εντός προϋπολογισμού και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».

Ακολουθεί η ανάρτηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου:

«Με υπερηφάνεια μοιραζόμαστε ένα ορόσημο για τις κρίσιμες πρώτες ύλες της Ευρώπης:

Η ομάδα μας έχει ήδη παραγάγει τα πρώτα 5 κιλά γαλλίου στις εγκαταστάσεις μας. Μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά με το γάλλιο να αποτιμάται σήμερα στα 1750 δολάρια/κιλό, δεν είναι καθόλου ασήμαντο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η παντενταρισμένη τεχνολογία μας έχει δοκιμαστεί με επιτυχία όχι στο εργαστήριο, αλλά στη βιομηχανική μας παραγωγή!

Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε θερμά τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ — ένας οργανισμός που κατανοεί πραγματικά τη στρατηγική σημασία αυτής της επένδυσης και στέκεται κοντά στην επιχειρηματικότητα, βοηθώντας στη μετατροπή των σχεδίων σε πραγματική παραγωγή. Χάρη σε αυτήν την υποστήριξη, το έργο προχωρά εντός προϋπολογισμού και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Το εργοστάσιο αναμένεται να συνεχίσει να εντείνει τις λειτουργίες του το 2026 και οι πρώτοι 5-10 μετρικοί τόνοι ελπίζουμε να είναι διαθέσιμοι το 2027.

Παραγωγή πλήρους κλίμακας σχεδόν του συνόλου των ευρωπαϊκών αναγκών (50 μετρικοί τόνοι ετησίως) αναμένεται το 2028!

Περισσότερα έρχονται — μείνετε συντονισμένοι!

Η ελληνική βιομηχανική καινοτομία στα καλύτερά της!»