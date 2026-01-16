Real Consulting: Αυξάνει τη συμμετοχή της στη Smart UX Development κατά 2%

Στην απόκτηση επιπλέον ποσοστού 2% του μετοχικού κεφαλαίου της ρουμανικής εταιρείας Smart UX Development S.R.L. προχώρησε η Real Consulting στις 15 Ιανουαρίου.

Στην απόκτηση επιπλέον ποσοστού 2% του μετοχικού κεφαλαίου της ρουμανικής εταιρείας Smart UX Development S.R.L. προχώρησε η Real Consulting στις 15 Ιανουαρίου. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €260 χιλ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση.

Η Real Consulting, κορυφαία ελληνική εταιρεία τεχνολογικού μετασχηματισμού και επίσημος συνεργάτης της SAP, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στις 15 Ιανουαρίου 2026, προχώρησε στην απόκτηση επιπλέον ποσοστού 2% του μετοχικού κεφαλαίου της ρουμανικής εταιρείας Smart UX Development S.R.L., κατ’ εφαρμογή των όρων της από 04/07/2025 σύμβασης Δικαιώματος Προαίρεσης (Put /Call Option).

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €260 χιλ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση.

Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης της Real Consulting στον κλάδο των utilities – έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές, αυξανόμενες απαιτήσεις και υψηλή ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις αιχμής και έρχεται σε συνέχεια της απόκτησης ποσοστού 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Smart UX Development S.R.L, η οποία είχε ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2025.

Η Smart UX Development S.R.L., με έδρα το Βουκουρέστι, εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υλοποίησης SAP S/4HANA Utilities, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας, καλύπτοντας την πλήρη διαχείριση έργων SAP — από στρατηγικό σχεδιασμό και αρχιτεκτονική λύσης, έως υλοποίηση, ανάπτυξη εξατομικευμένων εφαρμογών, βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη, καθώς και μακροπρόθεσμη υποστήριξη και αναβάθμιση λύσεων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, η συμμετοχή της Real Consulting στη Smart UX Development S.R.L. διαμορφώνεται πλέον σε 97%.