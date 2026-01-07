Μείωση πωλήσεων αλλά επιστροφή στα κέρδη για την Κρητών Άρτος

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της γνωστής εταιρείας παραγωγής παραδοσιακών κρητικών προϊόντων

Την επιστροφή της στην κερδοφορία σηματοδότησε το 2024 για την Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ, εταιρεία συνώνυμο της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων αρτοποιίας και σνακς, με βάση την κρητική και μεσογειακή διατροφή.

Η εταιρεία από το Ηράκλειο Κρήτης που μετρά περισσότερα από 20 χρόνια επιχειρηματικής πορείας και στην οποία έχει επενδύσει η SwitzGroup του Ινδού επιχειρηματία Taizoon Khorakiwala, με βαριά… επενδυτική παρακαταθήκη στην εγχώρια βιομηχανία τροφίμων, ατενίζει με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.

Τι έδειξε το «ταμείο» του 2024

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ στην «αυγή» του 2026, στη χρήση 2024 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 5,48 εκατ. ευρώ από 5,56 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας μείωση κατά 1,37% περίπου.

Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) ανήλθαν σε 1.465.367,60 ευρώ έναντι 1.583.030,24 ευρώ της χρήσης 2023, καταγράφοντας πτώση κατά 7,43 % περίπου, λόγω κυρίως της μείωσης του κύκλου εργασιών, καθώς και της αύξησης του κόστους πωληθέντων.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν σε κέρδη ποσού 247.715,58 ευρώ έναντι κερδών 258.835,13 ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση κατά 4,3%.

Ωστόσο, αισθητή βελτίωση παρουσίασε η κερδοφορία της Κρητών Άρτος, με τα προ φόρων αποτελέσματα του 2024 να ανέρχονται σε κέρδη ποσού 32.344,84 ευρώ έναντι ζημιών ύψους 64.446,67 στη χρήση 2023.

Να σημειωθεί δε εδώ ότι ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2024 ήταν 58 άτομα από 42 άτομα την 31/12/2023.

Ευμετάβλητες οι προοπτικές της βιομηχανίας τροφίμων

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, οι προοπτικές του κλάδου τροφίμων είναι ευμετάβλητες. Η ένταση και η διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες ήδη προκαλούν τριγμούς στις εθνικές οικονομίες, στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων και, σε επόμενο στάδιο, ενδεχομένως και στις πωλήσεις τους, ενδεχομένως οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Ποιος είναι ο Ινδός μεγιστάνας που έχει επενδύσει στην κρητική εταιρεία

Τα τελευταία χρόνια ο Ινδός επιχειρηματίας Taizoon Khorakiwala έχει εκδηλώσει αρκετές φορές τη στήριξή του στο εγχώριο επιχειρείν, επενδύοντας σε υγιείς ελληνικές εταιρείες από τον κλάδο των τροφίμων που αναπτύσσονται ταχύτατα, όπως Κρητών Άρτος, Ιωνική Σφολιάτα, Κουλουράδες, Artizan, , Σαμούρη, ΟΑ και Troufa.

Μόνο μέσα στο 2025 ο Ινδός μεγιστάνας προχώρησε σε δύο νέες σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις τόσο στον κλάδο των τροφίμων, όσο και στον ευρύτερο χώρο της εστίασης.Τον περασμένο Σεπτέμβριο έπεσαν οι υπογραφές για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στη Μίδες Τρόφιμα ΙΚΕ, με διακριτικό τίτλο Daily Donuts, από τη New Bake, θυγατρική του Switz Group στη χώρα μας, ενώ λίγο νωρίτερα και δη στα τέλη της άνοιξης ο Taizoon Khorakiwala προχώρησε στην απόκτηση των καταστημάτων αρτοσκευασμάτων και καφεστίασης «The Bakers in the Hood». Πρόκειται για την απόκτηση επτά συνολικά καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας και τα οποία ήρθαν σε συνέχεια της ίδρυσης των αρτοζαχαροπλαστείων «The Bakers» από την οικογένεια Κώτση.

H SwitzGroup ιδρύθηκε από τον Taizoon Khorakiwala το 1980, ενώ τα κεντρικά της βρίσκονται στο Ντουμπάι. Οι επιχειρήσεις του ομίλου δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και επεξεργασία αυγών, στην εμπορία και παραγωγή συστατικών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, στην παραγωγή και διανομή κατεψυγμένων συσκευασμένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζύμη, καθώς και στην ανάπτυξη αλυσίδων λιανικής πώλησης. Ο όμιλος απασχολεί σήμερα περισσότερα από 5.000 εργαζόμενους σε εννέα χώρες του πλανήτη, ενώ σε ετήσια βάση τα έσοδά του φτάνουν τα 450 εκατ. ευρώ.