Γεωργόπουλος (Πειραιώς): Η διάχυση εργαλείων ΑΙ θα φέρει επανάσταση στην παραγωγικότητα

Ο κ. Γεωργόπουλος ανέφερε ότι η AI υπήρχε ήδη στους οργανισμούς και σε συγκεκριμένες λειτουργίες αλλά πλέον η έλευση του Gen AI έχει διευρύνει το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Gen AI είναι η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να φέρει πραγματική επανάσταση στην παραγωγικότητα, μέσω της διάχυσης των εργαλείων ΑΙ σε έναν οργανισμό αλλά και της διαμόρφωσης μιας ισορροπίας που θα αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη, τόνισε ο Γιώργος Γεωργόπουλος, Executive General Manager, Chief Human Resources & Group Change της Πειραιώς.

Μιλώντας στο MD Forum που είχε ως θέμα «Η Εργασία μετά την ΑΙ», ο κ. Γεωργόπουλος υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπήρχε ήδη μέσα στους οργανισμούς και σε συγκεκριμένες λειτουργίες αλλά πλέον η έλευση του Gen AI έχει διευρύνει το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης από μόνο εργαλείο αυτοματοποίησης, σε μέσο ενίσχυσης των ανθρώπων.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει πιο εύκολη και άρα πιο δημιουργική ενώ αυτό που θα φέρει επανάσταση στην παραγωγικότητα είναι η διάχυση εργαλείων ΑΙ σε όλο τον Οργανισμό, βοηθώντας όλους να είναι πιο παραγωγικοί, ανέφερε ο Chief Human Resources της Πειραιώς, τονίζοντας ότι η Τράπεζα αξιοποιεί στην κατεύθυνση αυτή τη συνεργασία της με την Microsoft.

O κ. Γεωργόπουλος υπογράμμισε τη σημασία να βρεθεί σε έναν οργανισμό η ισορροπία ώστε το Gen AI να επηρεάσει την κουλτούρα με τρόπο που θα προωθεί τη δημιουργικότητα, τις νέες ιδέες και την κριτική σκέψη και δεν θα καταλήγει να υιοθετεί την απλή αναπαραγωγή κειμένων και πληροφοριών.

Αναφορικά με τους κινδύνους για την ηγεσία στο νέο εργασιακό περιβάλλον, ο κ. Γεωργόπουλος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο η «απομάκρυνση» της ηγεσίας από διαδικασίες, να μην αφήνει τελικώς χρόνο για την ουσιαστική διάστασή της που είναι η διαμόρφωση κατευθύνσεων και τη λήψη αποφάσεων, αλλά και παράλληλα, να την κρατά μακριά από την πραγματική λειτουργία και τις ανάγκες του οργανισμού. Αναφερόμενος στους κινδύνους για την ηγεσία στο νέο εργασιακό περιβάλλον σημείωσε ότι, αν και η απομάκρυνση της ηγεσίας από τις διαδικασίες μπορεί να δημιουργεί περισσότερο χρόνο για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων και τη λήψη αποφάσεων, στην πράξη ενέχει τον κίνδυνο να την αποξενώσει από την πραγματική λειτουργία και τις ουσιαστικές ανάγκες του οργανισμού.

«Αναβαθμισμένοι ηγέτες θα είναι αυτοί που θα καταφέρουν να τηρήσουν μια στάση ισορροπίας μεταξύ του τι θέλουμε να κάνει η μηχανή και τι οι άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργόπουλος και εκτίμησε ότι «η τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει τους ηγέτες, θα αντικαταστήσει τους ηγέτες που δεν θα την καταλαβαίνουν και δεν θα την χρησιμοποιούν σωστά».