Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Eurobank: Αγορά 682.000 ιδίων μετοχών έναντι 2,4 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Eurobank: Αγορά 682.000 ιδίων μετοχών έναντι 2,4 εκατ. ευρώ
Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 2.442.945 Ίδιες Μετοχές.

Στην αγορά 682.000 ιδίων μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 3,5172 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 2.398.746,22 ευρώ κατά το διάστημα 22/12/2025 - 26/12/2025 προχώρησε η Eurobank.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 2.442.945 Ίδιες Μετοχές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα κέρδισε το 2025 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Επιστροφή ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις για το επίδομα του 2025

IRIS: Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου - Τα νέα όρια συναλλαγών και τι πρέπει να ξέρουν πολίτες και επιχειρήσεις

tags:
Eurobank
Μετοχές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider