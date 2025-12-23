To “Piraeus Startup Accelerator” συνεχίζεται για 2η χρονιά και επεκτείνεται και στη Θράκη

Ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο την υποστήριξη της καινοτόμου νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στην Ελληνική Περιφέρεια.

Η Πειραιώς, σε συνεργασία με τον “Κόμβο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Point of Synergy”, συνεχίζει για 2η χρονιά το πρόγραμμα “Piraeus Startup Accelerator”.

Ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο την υποστήριξη της καινοτόμου νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στην Ελληνική Περιφέρεια. Μετά τα Ιωάννινα και την Πάτρα, το πρόγραμμα, για το 2026, επεκτείνεται και στη Θράκη με την προσθήκη ενός ακόμα επιταχυντή.

Το “Piraeus Startup Accelerator” στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας με κοινωνικό αντίκτυπο και στη δημιουργία ίσων ευκαιριών, εστιάζοντας στη Θράκη, τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο. Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική ανάπτυξη στην Περιφέρεια, υποστηρίζεται έμπρακτα η δημιουργία τοπικών επιχειρηματικών και κοινωνικών οικοσυστημάτων που μπορούν να ενσωματωθούν στον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας δημιουργώντας ταυτόχρονα πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Το πρόγραμμα προσφέρει ένα πολύπλευρο μοντέλο υποστήριξης σε νεοφυείς ομάδες, εργαστήρια και επιχειρήσεις με έμφαση στη βιωσιμότητα, τη συμπερίληψη και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η προετοιμασία για την υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου στην Ξάνθη, την Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη με στόχο τη χαρτογράφηση, την ενεργοποίηση και τη διασύνδεση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Θράκης. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν 3 meetups στις αντίστοιχες πόλεις με τη συμμετοχή συνολικά άνω των 160 φοιτητών, ερευνητών, επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και κοινωνικών φορέων, που ανέδειξαν τη δυναμική της περιοχής και την ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη. Επίσης, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι εναρκτήριες εκδηλώσεις και τα Ideathons στην Ξάνθη στις αρχές Φεβρουαρίου 2026, στα Ιωάννινα στις αρχές Μαρτίου και στην Πάτρα στο τέλος Μαρτίου 2026.

Το “Piraeus Startup Accelerator” είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να καλύψει το κενό χρηματοδότησης που υπάρχει στην ελληνική αγορά, προσφέροντας σε νέες, καινοτόμες επιχειρηματικές ομάδες τα εργαλεία, την τεχνογνωσία, τη δικτύωση και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη. Με τα εργαλεία αυτά τους δίνεται η δυνατότητα να μετατρέψουν τις ιδέες ή τις τεχνολογίες τους σε πρωτότυπες, βιώσιμες και διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, προϊόντα και υπηρεσίες (Minimum Viable Products - MVPs).

Ειδικότερα, το πρόγραμμα προσφέρει:

Υποστήριξη Καινοτομίας: Παροχή καθοδήγησης, εκπαίδευσης και χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και την κλιμάκωση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Προώθηση Βιωσιμότητας: Ενθάρρυνση της ανάπτυξης βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών και λύσεων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία.

Ενίσχυση DE&I: Διασφάλιση ίσων ευκαιριών για υποεκπροσωπούμενες ομάδες στο επιχειρηματικό πεδίο, με στόχο την ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της ισότητας.

Ενδυνάμωση Δικτύωσης: Διευκόλυνση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων, μεγάλων εταιρειών και δυνητικών πελατών, προωθώντας την ανταλλαγή γνώσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών.

Ενίσχυση επιχειρηματικής κουλτούρας και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια.

Το “Piraeus Startup Accelerator” εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς «EQUALL–Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» και ειδικότερα στον πυλώνα της Νέας Γενιάς.