Η McDonald's επεκτείνει την παρουσία της σε όλες τις επαρχίες της ηπειρωτικής Κίνας

Ο αμερικανικός κολοσσός άνοιξε το Σαββατοκύριακο τα πρώτα καταστήματά της στην Αυτόνομη Περιοχή Νινγκσιά Χούι και στην επαρχία Τσινγκάι της Κίνας.

Ο αμερικανικός κολοσσός ταχυφαγείων των McDonald's άνοιξε το Σαββατοκύριακο τα πρώτα καταστήματά της στην Αυτόνομη Περιοχή Νινγκσιά Χούι και στην επαρχία Τσινγκάι της Κίνας, επεκτείνοντας την παρουσία της αμερικανικής αλυσίδας σε όλες τις επαρχίες της ηπειρωτικής Κίνας.

Προχθές, Σάββατο, η McDonald's ανακοίνωσε την είσοδό της στην Γιντσουάν την πρωτεύουσα της κινεζικής επαρχίας Νινγκσιά, με τη λειτουργία τριών ταχυφαγείων στους πιο σημαντικούς εμπορικούς δρόμους της πόλης.

Το πρώτο υποκατάστημα της McDonald's στην Τσινγκάι άνοιξε χθες στην επαρχιακή πρωτεύουσα Νέα Περιοχή Χαϊχού του Σινίνγκ. Πρόκειται για εστιατόριο πρόχειρου φαγητού όπου παραγγέλνεις μέσα από το όχημά σου, με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο από 700 τετραγωνικά μέτρα και περισσότερες από 200 θέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

McDonald's
Κίνα
